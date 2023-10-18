味王推泡麵新品大食客桶麵 國內首支以威士忌入麵

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以王子麵、原汁牛肉麵等乾泡麵知名的味王（1203），儘管面對泡麵市場競爭激烈，18日宣布推出全新桶麵新品，首度以威士忌入麵口味搶攻超商通路，全台6,800家7-11超商獨家上架，法人估，味王為泡麵老字號，全新泡麵搶攻超商通路有助業績翻倍增長。

味王在新品開發從不間斷，籌備三年的「大食客威士忌桶麵」即日起全台7-11超商上架，其價格相較現有市面上桶麵更具競爭力，估有望帶動整體泡麵業績規模大幅推升。

目前味王乾泡麵市場，除了王子麵、原汁牛肉麵外，王子麵更著重於滷味商務用麵，業績持續增長，而泡麵市場在疫後確實有消費趨緩跡象，根據法人分析，以全台逾萬家24小時便利超商為主要銷售通路，杯麵、碗麵、桶麵仍是主力銷售商品，此次味王聯手蘇格蘭王推出威士忌泡麵，計有二款包括威士忌雞湯麵與威士忌藥膳湯麵等，強攻超商通路，有助推升泡麵營收貢獻占比。

味王全球營收貢獻最大還是來自調味品包括醬油、味精等，占比高達七成，速食品包括泡乾麵與粥品等約占23％，其中泰國區域對味精等調味品需求最大，與台灣、越南三大區域營收貢獻各為三成上下，全新的威士忌入味桶麵銷售有助速食品業績貢獻占比提升。

味王去年合併營收63.86億元來到新高度，每股獲利2.63元，今年上半年合併營收30.83億元，累計前三季營收47.19億元，微幅超越去年同期0.48％，在第四季有新品與傳統旺季帶動下有機會較去年成長。

（禁止酒駕，飲酒過量，有礙健康）