南投首批青年住宅11月完工 許淑華邀大家當鄉親

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南投縣青年朋友最關心的青年住宅有解！南投縣長許淑華18日在縣議會施政報告中指出，位在南投市文化路上第1期青年住宅將在11月完工，該期規畫共45戶3~4房，預計驗收後明年提供符合資格青年縣民申購。

不只南投市有青年住宅，許淑華也指出，草屯手工產業園區旁、竹山大智路旁竹夢親子公園正對面也將進行青年住宅可行性評估，該評估計畫已經納入下年度預算中，只要縣議會支持，預算審議通過就可立即進行。

南投縣建設處長張洲滄補充表示，南投縣首批青年住宅就位在文化路上，這座7層樓電梯大樓是南投市1期青年住宅，共興建45戶、46個汽車停車格，其中3房36戶，面積含陽台約35坪；4房9戶，含陽台面積約43坪，預計11月底完工，113年辦理申購、抽籤、選屋、簽約、過戶等銷售作業。

另同樣位在文化路上的南投市2期青年住宅則規畫55戶，房型以2~4房為主，目前也已經進行工程招標簽核中。

張洲滄表示，想申購青年住宅的基本條件必須經過審查，審查要件包括年紀18~45歲、名下無自有住宅、設籍南投縣6個月以上，以及同戶籍內直系親屬不得擁有房屋、同戶籍內所有人土地依公告現值總價值不得超過500萬等要件，經過建設處審查資格符合後，才可以獲得申購青年住宅資格，進一步進行抽籤選屋等作業。

至於青年最關心的青年住宅銷售價格，張洲滄指出，縣長指示青年住宅的價格應該比市價低約1~2成，讓想在南投發展的青年也可以買得起房，該處將依照該原則，明年銷售時會參考市價訂出合理價格，讓宜居南投不再是口號。