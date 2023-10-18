酒駕撞太魯閣號「2個月未修好」 台鐵擬求償2400萬元

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台鐵一列太魯閣號今年8月21日行經花蓮秀林時，被酒駕小客車闖入平交道撞擊側身，造成列車嚴重受損，台鐵綜合運務、工務、機務、電務損失，初估將求償2400萬元。

台鐵401次太魯閣號8月遭男子酒駕撞上，列車受損至今未完成修復，有些備料甚至短期內無法取得，對營運調度也產生影響。

台鐵今日召開相關會議，經各單位盤點損失，初估要求償2400萬元，甚至更高，其中以機務的損失最大。台鐵強調，待求償數字確定後，將會正式向當事人提出求償。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！