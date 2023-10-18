金門國家公園改隸國家公園署 加強跨域合作共榮發展

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內政部國家公園署於今年9月20日成立，成為台灣國家公園的領航者，金門國家公園管理處亦改隸更名為內政部國家公園署金門國家公園管理處，今(18)日隆重舉行揭牌典禮，特別「回娘家」的前任處長，也是現任國家公園署長陳茂春表示，期待今後能在保育跨域合作、國際深度交流及環境友善設施等各方面，結合國際永續發展(SDGs)概念，發揮創意規畫各項體驗活動，再創佳績。

金門國家公園改隸揭牌典禮冠蓋雲集，包括國家公園署長陳茂春、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、金門縣政府副縣長李文良、陳玉珍立法委員辦公室主任林孫全、陸軍金門防衛指揮部政戰副主任趙允中、金門縣議會議員蔡其雍、王國代、金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉民代表會主席黃文欣，以及金管處歷任處長許文龍及曾偉宏等貴賓均出席觀禮，場面隆重。

金管處長鄭瑞昌表示，金門國家公園於1995年10月18日成立，為我國首座以維護歷史文化資產、戰役紀念為主，兼具自然資源保育的國家公園。今日改隸揭牌適逢28週年處慶，相當有意義。國家公園是國土利用資源保育的典範，打造國家公園品牌也是行銷台灣品牌、與世界接軌的最佳途徑管道。

金管處指出，在疫情趨緩後，去年地區遊客數達191萬人次，今年到9月也已達159萬人次，除了國人熱愛前來金門旅遊外，金門國家公園特有的戰役史蹟與傳統建築文化，加上位於東亞地區鳥類遷徒的多樣棲息環境途徑，也深受非常多國際旅客喜愛與關注，吸引更多年輕遊客族群，活絡後疫情時代觀光產業發展。

金管處也表示，該處成立28年以來，感謝地區各界及聚落鄉親的支持，目前辦理的重要業務包含金門國家公園計畫第三次通盤檢討、進戰役史蹟資源保存與利用、動態戰役遊憩體驗及推廣、傳統聚落保存與再生、資源保育與棲地維護以及推動金門亮點計畫等，精進各項業務，善盡國家公園的角色與責任。

金管處強調，今日揭牌典禮象徵著一個新的開始，該處將會更加努力，眾志成城達成國家公園永續經營的核心，與鄉親攜手合作共同打造新時代的金門國家公園，確保這座美麗的島嶼能夠永續傳承，為世代保存無以倫比的自然人文寶藏。