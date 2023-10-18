同昱能源台灣國際能源週亮相再成焦點攤位

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2023國際智慧能源週於今(18)日至20日假南港展覽館1館1樓展出，國內太陽能模組大廠同昱能源今年除了有更高瓦數的「N-Type雙面發電」搭配複合邊框模組技術展示外，因應台灣市場需求亦推出新一代的「防水型太陽能模組」，並特別為考量成本的用戶推出綠電自用型太陽能模組產品。

同昱能源總經理賀錫耀於會場指出，今年台灣太陽能模組市場受海外模組品牌的衝擊下整體出貨量趨緩，由於綠能市場的變遷，太陽能發電系統除了躉售電費外，綠電憑證、自發自用等需求今年開始也有大幅度成長，隨過去VPC認證加持的太陽能模組光環漸退下，該公司也因應市場需求推出新的產品線。

賀總經理表示同昱能源堪稱為國內第一家太陽能模組廠，成立至今已18年，鑑於今年在海外模組的低價競爭下加速綠電及自用型案場的需求，因此也將推出非本土產地的自有品牌模組產品以降低綠電及自用型用戶的建置成本，提供市場更多元的選擇，他強調無論是代理海外模組或非本土產地的模組，都不影響目前模組產線的生產。

賀總經理強調，今年與參觀來賓的互動和去年一樣，凡於18-20日展覽期間到同昱能源公司(J0824攤位)與Show Girl合照，並上傳FB或IG公開分享，留言「#同昱能源#同行萬里昱享全球」，並完成指定任務就能在現場兌換一份限量贈品。