美擴大禁止對中出口AI晶片 專家：台鏈恐受影響

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【中央社記者張建中台北18日電】美國政府擴大禁止向中國出口先進人工智慧（AI）晶片，防止中國取得美國尖端科技來強化軍事發展。產業專家認為，美國半導體業者恐將首當其衝受到衝擊，台灣晶圓代工、矽智財等相關供應鏈廠商，也將連帶受到影響。

路透社報導，美國政府對中國祭出新限制措施，據AI晶片廠輝達（NVIDIA）提交文件指出，旗下A800和H800兩款AI晶片，以及用於資料中心的L40S晶片都將被納入禁止銷售範圍。

投顧法人指出，美國採取限制頻寬參數，藉由降低AI晶片間的傳輸速度，擴大晶片管制範圍，這次引入性能密度參數，限制晶片的計算能力，使得受英特爾（Intel）的AI晶片Gaudi 2也會受到影響。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，輝達A800和H800是為了規避美國政府的人工智慧晶片出口限制推出的降規產品，未來這些降規產品也無法銷往中國，對於輝達及台灣相關供應鏈恐造成影響。

劉佩真表示，台灣包括矽智財（IP）、高速傳輸介面晶片、先進製程晶圓代工及先進封測等供應鏈廠商，都可能會受到影響。

法人指出，美國新禁令可能使得中國AI發展受限，美國半導體生態系統也會受到衝擊，英特爾的Gaudi 2是與IC設計服務廠世芯-KY合作開發，雙方也將針對新一代的AI訓練晶片Gaudi 3，以及AI推論晶片Goya合作，預期這些晶片出貨恐會受到影響。

台積電因具製程技術領先優勢，掌握絕大多數高效能運算晶片代工市場，法人認為，若整體高效能運算市場持續成長，台積電的客戶比重或許會有變化，不過整體營運受影響程度應相對有限。