澎湖條件佳！風電機組卻幾乎停擺 百餘億海底電纜閒置

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綠色能源發展將是未來驅動經濟發展的新引擎，不過號稱全球數一數二風場的澎湖，在進入東北季風時節，正適合卯足風力發電之際，設在白沙鄉中屯的八座風力機組，卻幾乎全都停擺，修復無期，理由竟是風力機組老舊故障，妥善率才一成多，斥資157億餘元新建的台澎海底電纜等於無用，也讓人納悶台電發展再生能源是不是打假球？

對此，管理這些風力機組的台電再生能源處公關陳弈婷，近午在獲得《中時》詢問時覆以已經請本處主管統一並盡快回復，惟到傍晚經催促仍無回應，最後才覆以要明天中午才能答覆。

澎湖每年約有半年以上的東北季風期，全年平均風速超過每秒9公尺，為全世界數一數二的風場，極適合發展風力發電，因此行政院2011年元月核定「建置澎湖低碳島專案計畫」中，澎湖發展風力發電是一大重點。

台電在澎湖，從2000年起陸續在中屯裝設8部600瓩風機，2001年9月加入商轉；接著在湖西鄉北寮設置6部900瓩風機，目前在澎湖已完成約1萬瓩風力發電裝置。以澎湖一年用電量約4億度，這14支風機一年發電量約3000萬度電，占比約近一成。

而政府相中澎湖為得天獨厚的風力發電優質場域，但澎湖屬於獨立電網系統，因此推動再生能源發展時，為了將這些便宜乾淨的再生能源，送回台灣本島運用，花了157億元興建台澎海底電纜，還克服雲林口湖鄉部分居民抗爭，在2021年10月底終於完工啟用臺灣第一條161kV等級的特高壓海底電纜，來與臺灣本島電力系統併聯。

豈料，2年後，原先因為容量限制而暫時擱置的台電澎湖低碳島龍門、講美、大赤崁三座風力發電站仍原地踏步不說，讓澎湖尖山火力發電廠繼續燒油發電，原本要將綠電送台的海底電纜毫無用武之地，繼續泡海水中；現有的中屯風力發電機組都更因管理維護不善，只成裝飾品，八支風機目前僅一支還在運作，餘全部都掛點中。