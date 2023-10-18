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裕日車KICKS e-POWER上市預接單逾250張 今年配額700輛

裕日車代理總經理鐘文川宣布KICKS e-POWER正式上市。圖／業者提供
裕日車代理總經理鐘文川宣布KICKS e-POWER正式上市。圖／業者提供

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裕日車18日宣布，全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅正式上市，採單一車規編成，車價104.9萬元，而自2日開放線上預購以來，兩周累計接單已突破250張，今年度配額僅700輛。

裕日車表示，全新KICKS e-POWER共有提供山嵐白、星夜藍、晨霧灰三單色，以及黑頂山嵐白、黑頂星夜藍、黑頂朝陽紅三雙色共六種車色。

裕日車表示，KICKS e-POWER憑藉e-POWER「不用充電的電動車」技術，帶來零里程焦慮的電動車駕馭體驗，透過引擎燃油自主造電，無須外接充電即可以100％電能驅動車輛，讓NISSAN KICKS e-POWER擁有28.5 kgm超強勁扭力、22.0km／L超節能油耗表現，更有優異的車室靜肅性，因此受到車主肯定。

配合新車正式上市，裕日車也宣布，再限時加碼推出總價值超過10萬元的六大超值優惠好禮，自即日起至10月31日止，於NISSAN官網線上預訂即可享有包括好禮一「運動化套件限量升級」；好禮二「e-POWER 鋰電池專屬保固」提供鋰電池10年或20萬公里延長保固；好禮三「68無限延保」提供6大系統8年無限里程延長保固；好禮四「1萬元配件金」；好禮五「1萬元保修抵用券」；好禮六「優先試駕與交車權益」。

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