台灣大砸重金打造IT人才 年底推動2＋2計畫招募東南亞IT人才

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣大致力IT人才培育，2022年共投入了67.7億元，推動多項人才創新專案，今年更規畫於年底向國發會、教育部提案推動2＋2計畫，招募東南亞大學生來台攻讀碩士，並留在台灣企業工作，培育全球IT人才。

台灣IT人才嚴重短缺，台灣大資訊長蔡祈岩推估全台IT人才缺口約10多萬人，這幾年特別在AI人工智慧的data科學家及工程師、資安工程師及管理師需求大量增加，且因過去台灣的大專院校並未設立資安系，導致資安人才出現斷層。而長期以來持續短缺的則是前端工程師及Android iOS 人才，整體而言，台灣IT人才供不應求。

台灣大總經理林之晨認為，產品經理近來亦出現斷層、供給不足，台灣自工業轉型後偏重硬體製造，對於「品牌產品」的產品經理培育不夠，代工業大量訓練Project Manager，但對於背負產品盈虧、產品定位的Product Manager始終不足，軟體業更如此，而台灣的教育體系更無培育軟體業產品經理的土壤，台灣若要增強軟體實力，除了頂尖工程師、專職軟體的品牌產品經理更要設法補足。

軟體就是戰力，蔡祈岩說，台灣大正設法「把餅做大」，設法將大學並非攻讀IT的人才轉職，為台灣產出更多IT人才，除與APPWorks合作做大人才庫，也正與國發會、教育部合作，透過「2＋2計畫」，招募東南亞大學畢業生來台攻讀碩士學位，將原本並不是資訊背景的大學生，變成IT高手並且一畢業就在台灣企業工作，台灣大規畫年底向國發會、教育部提案，明年九月進行招生。

台灣大2022年投入67.7億元，推動多項人才創新專案，包括攜手AppWorks School，成立電信業界第一個全額補助，且保障就業的「攻城精英就業保證班」，另同步啟動「科技大神培育實習計畫」，將徵才觸角伸向全球，每年提供約100名的學生實習機會。

林之晨強調，台灣大不僅積極跨領域招募IT人才，並以培育具全球競爭力IT人才為主，且相繼設立了「工作創新與改善貢獻獎」、「發明專利獎金」、「關鍵資產人才續留獎勵計畫等獎勵機制，維繫關鍵IT人才的薪資競爭力。