頂級歐洲河輪 愜意漫遊小鎮風光

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有別一般歐洲旅遊團，全程以河輪為中心的旅遊方式，更能悠閒地欣賞兩岸風光，還能品嘗河輪上精緻的餐飲服務，一種截然不同的體驗，也是近幾年台灣旅客嚮往的歐洲旅遊型態。

寰宇河輪以高品質的服務及獨特的風格，被譽為全球最優秀的頂級河輪品牌之一，旗下17艘頂級河輪皆如同高雅的精品飯店，內部裝璜設計營造頂級華麗的風格，並以最高標準的服務水準，提供旅客六星級的服務享受，傳遞頂級河輪的概念。

2023年又將2艘原屬水晶河輪船隻納入旗下，並命名為S.S. Victoria and S.S. Elisabeth，這兩艘姊妹船有55間艙房，共可搭載 110 人，S.S. Victoria 將於2024年開始航行於萊茵河區域，S.S. Elisabeth 預計2025投入航行。除了增添生力軍之外，寰宇河輪於2023 再度榮獲 Travel Weekly Asia 的最佳河輪獎項。

2024 年 4月由鳳凰旅遊結合其它業者共同合作「主廚味蕾饗宴 庫肯霍夫 賞花趣 萊茵城堡巡禮 12 天」，於2023 年4月開賣，7月即完銷，顯示台灣旅遊市場對於河輪旅遊的接受度高幅度成長，因此，鳳凰旅遊再度與寰宇河輪合作，推出 2024 年 11 月出發「金秋多瑙 美學風華 11 天」，活動採用 S.S. Maria Theresa –泰瑞莎女皇號，2015 年首航，被郵輪評論為最佳河輪，整艘船已 18 世紀風格，並以奧地利皇族裝飾為主體，呈現優雅、貴族感受。而其命名更已哈布斯堡家族史上唯一女性統治者-瑪麗亞·特蕾莎為名，該船整體裝潢以巴洛克、洛可可調性，讓旅客感受到金碧輝煌，就如同泰瑞莎女皇時期的盛世。

此一航程選在音樂之都「維也納」以包場的形式展現音樂盛會，讓貴賓們充分感受到東歐璀璨迷人的歷史風采與藝文美學。