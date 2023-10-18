兩岸農產交流有成！南投縣10億農產11月起出貨到舟山港

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南投縣長許淑華今年7月前往大陸參加「兩湖論壇會議」，成功爭取到10億元南投縣農產訂單，她18日在縣議會施政報告時表示，第1批大陸訂購的農產品將在11月運往舟山港，再轉運到其他配送點，有助擴大南投縣農產品產值。

許淑華表示，縣農會已經再次啟程前往大陸，討論包括農產運輸品管與出貨量、出貨內容，預計11月可以將第1批的農產品運往舟山港，希望透過舟山港活絡的交通網絡，再配送到達各個配送地點，期待縣農會返國後帶回最新的出貨訂單與後續銷售成果。

許淑華今年7月出席台灣南投日月潭、大陸杭州西湖第15屆「兩湖論壇」會議，短短5天參訪行程就傳捷報，包括杭州買4億元南投茶、湖州市下訂5億8千萬元農產品，南投縣農會總幹事曾明瑞也簽訂4500萬元南投農產品合約，使該行程為南投農產品銷售超過10億元好成績。

許淑華表示，寧波舟山港貨物吞吐量全球最大，港口規劃完整，所以7月參訪該港口時就決定，南投縣的農產品將從舟山港為入口，再轉銷各省，希望下月開起南投農特產銷售大陸各省，替農民再擴大南投農產銷售管道，也擴大重產品的產值。

南投縣議會第20屆第2次定期會今天正式開議，將審議縣府提案5件、議員提案83件合計88件，議長何勝豐肯定縣府辦理茶博會成功，希望未來針對各鄉鎮市、不同季節出產的農特產分別舉辦促銷，增加農民收益並活絡地方經濟；他也期許縣府團隊以重視人民的需求為己任，對議員多年關心的議題，局處長與同仁要有積極的態度處理，回應鄉親的期待。