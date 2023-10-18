M31廣納全球人才 印度班加羅爾研發設計中心開幕

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円星科技 （M31、6643）18日舉行班加羅爾（Bangalore）研發設計中心開幕茶會，由M31總經理張原熏、基礎矽智財研發副總連南鈞、技術行銷副總Jayanta共同出席；研發合作夥伴等國際大廠代表亦受邀出席、共襄盛舉。

M31重要客戶包括Arm、Cadence、Qualcomm、MediaTeck、NXP、Global Foundry、Siemens等全球知名公司。此次於全新研發設計中心設立於「印度矽谷」班加羅爾，成為 M31第一個海外研發組織的國際據點，目前已進駐專業研發設計人員，將專注於開發各項先進製程的基礎矽智財解決方案。

在現今各項先進製程長期需求暢旺下，來自晶圓廠和IC設計公司的基礎矽智財需求也強勁增長。同時，也反映了對於全球研發專業人才的龐大需求，M31持續招募國際頂尖設計人才，並在穩健的全球擴展計畫下，為M31帶來更豐沛的研發動能。

張原熏表示，班加羅爾研發設計中心的啟用，無疑是M31的重要里程碑，將為未來M31全球研發量能的發展打下良好的基石。相信在全球布局下，M31能穩步因應如今半導體更複雜的供應鏈與技術挑戰，提供滿足各項特殊需求與差異化的矽智財設計服務，協助客戶實現SoC的創新設計。

如今隨著研發團隊日漸茁壯，將持續擴展全球矽智財的市場版圖，為先進矽智財技術發展寫下新頁。

M31連續多年獲評為台積電最佳矽智財夥伴獎，為全球少數提供純積體電路矽智財的專業開發商。產品布局完整涵蓋高速介面矽智財，包括 USB、MIPI、PCIe、SerDes 等，以及基礎矽智財，包括標準元件庫（Standard Cell Library）、通用IO元件庫等。