追趕台灣落後的5年 「影響力投資」努力讓政府認同

「影響力投資」（Impact investment）概念上鼓勵大家做好事、也應要求投報率，5年前在新加坡和台灣一起倡議推廣，特別是財富管理界。台灣影響力投資協會副理事長陳一強18日表示，星國因為主權基金淡馬錫的加入，近日向亞洲宣布為亞洲影響力投資基地，集合各地相關單位共同合作，台灣還停留在「有意願」的階段，今年不僅要讓政府認同，也會把推廣重點增加家族辦公室的資金導入。

根據「全球影響力投資聯盟」（Global Impact Investing Network，GIIN）的定義，「影響力投資」為「有意為社會及環境造就正面的、 可衡量的影響力，同時也創造利潤的投資」，相較於「ESG投資」或「綠色金融」，同屬「永續金融」的範疇，但更聚焦於可以直接貢獻有助於達成SDGs的投資主題或解決方案（Contribute to Solutions），如氣候行動、綠能減碳、可負擔住宅、健康照護等，而非僅止於投資對利益關係人（Benefit Stakeholders）較為透明、友善及公平的公司或相關項目而已。

台灣影響力投資協會（TIIA）表示，以15年為期的聯合國SDGs已於今年7月1日進入下半場，距離預定終點2030年底只剩不到7年半的時間；回顧上半場，各國在政策法規上，只有部分啟動，效果不是很明確，企業也出現許多焦慮和反彈。因此將藉由論壇，深入探討台灣應如何掌握影響力投資規模化的四大動能，包括：拒絕漂綠金融、影響力透明化、資本光譜總動員、前瞻性政策法規，期能引領市場資本、共創永續價值（Private Capital, Public Good），積極面對SDGs下半場的挑戰。

由台灣影響力投資協會（TIIA）主辦的2023年「台灣影響力投資國際論壇」10月26日將在政治大學公企中心舉行。行政院發言人暨能源及減碳辦公室副執行長林子倫長年陪伴TIIA團隊共同推動。18日的論壇會前會，林子倫從行政院趕來參與。他致詞時表示，影響力投資是永續領域中具有投資回報的項目，政府已編列2024年964億元預算，依12個戰略、四大面向推動，加上地方政府資金1年可達近千億元，也鼓勵民間部門的參與，資金供給方面絕對是遠超過很多倍，「展現了政府對這個長期議題的投資決心！」

台灣人壽代理總經理暨金融投資長謝壯堃則表示，保險業者有想把錢留在台灣投資，也需顧及投報率和獲利率，影響力投資讓追求獲利與ESG、SDGs理想同時做到，台壽樂於參與。台壽去年投融資於綠能相關和社會責任債券加總有700億元，其中有500億是以台灣為主，這些金額在台壽的資金部份占極小比例，今年準備要能投入更多，例如剛簽約的海龍風電聯貸案1,000億元，台壽就認了90億元。