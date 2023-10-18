與習近平單獨會談 普丁：討論了機密問題

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中俄元首習普會18日登場，兩人表示，將開拓戰略性新興產業合作，共同維護糧食安全、能源安全以及全球產業鏈供應鏈穩定。俄羅斯總統普丁也表示，後續與中國國家主席習近平喝茶交談約2小時，討論了機密問題。

大陸央視新聞報導，習近平與普丁會談時表示，俄羅斯是中國開展共建「一帶一路」國際合作的重要夥伴，願動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，開展更高水平、更深層次的區域合作，希望中蒙俄天然氣管道項目盡早取得實質性進展，開展好「萬里茶道」跨境旅遊合作，把中蒙俄經濟走廊打造成一條高質量聯通發展之路。

習近平表示，中俄要推動高品質合作發展，積極開拓戰略性新興產業合作。願與俄方加強在聯合國、上海合作組織、二十大工業國等多邊框架內的溝通協作，為維護糧食安全、能源安全以及全球產業鏈供應鏈穩定發揮更大作用，維護中俄兩國以及地區和發展中國家的共同利益。

普丁表示，俄方願同中方密切在金磚國家等多邊機制內的溝通協作，捍衛以國際法為基礎的國際體系，推動建立更加公正合理的全球治理體系。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整。俄方願同中方以明年慶祝兩國建交75週年為契機，進一步推進俄中全面戰略協作夥伴關係發展。

此外，俄羅斯衛星通訊社引述普丁言論指出，後續習近平邀請我們單獨會談，雙方面對面喝茶交流，時長約1.5～2小時，我們面對面討論了一些非常機密的問題，這是談話中非常富有成效和內容豐富的部分。