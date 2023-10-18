中國攜手印尼 發表深化全方位戰略合作聲明

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中國與印尼在18日發表關於深化全方位戰略合作的聯合聲明，表示將在中印尼加強全面戰略夥伴關係行動計畫（2022-2026）基礎上，建立更強勁、多元的雙邊關係。

聲明表示，雙方將以中印尼高級別對話合作機制為統籌平台，充分發揮雙邊合作聯委會作用，持續深化戰略互信和各領域合作。雙方繼續推進共建「一帶一路」合作。並且堅定支持彼此維護國家主權、安全和領土完整，堅持不干涉內政原則。印尼重申一貫堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分，堅定支持中國政府為實現國家和平統一所作的努力。中方堅定支持印尼維護國家統一和領土完整的努力。

經貿上，雙方表示，將在互利互惠基礎上進一步拓寬雙邊貿易合作和投資規模，支持在經貿活動中擴大本幣使用，實現強勁、均衡、包容和雙向可持續的貿易規模，共同維護產業鏈供應鏈穩定。

產業方面，兩國將加強可持續發展合作，推動產業升級，共同維護糧食安全，加快能源轉型。中方支持印尼糧食基地建設，願分享減貧和鄉村振興經驗，共同推動農業農村現代化。雙方將深化資源稟賦和產能優勢互補，打造更多優質合作項目，包括深化礦產加工合作以加強本地價值創造，以及在能源基礎設施、清潔能源發展重點產業開展更多高質量合作，包括太陽能發電，新能源汽車生態系統項目。雙方還將拓展智慧城市、5G、數字經濟等高新技術和新興產業合作。