雲嘉南管理處舉辦鯤鯓王平安鹽祭 11月11日隆重登場

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今年鯤鯓王平安鹽祭已邁入第20年，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲嘉南管理處)攜手南鯤鯓代天府等協力夥伴，將於11月11日至12日舉辦為期2日結合觀光、產業、文化與宗教的年度盛事。

雲嘉南管理處於今（18）日假台北車站舉行活動，並將會場布置成鯤鯓王平安鹽祭的鹽祭場景，台南市政府觀光旅遊局主任秘書鄭道立、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、雲嘉南濱海觀光圈理事長戴泳明及北門井仔腳鹽田董事長陳仁昌及台鐵高雄運務段段長徐竹平皆自南部北上參加，一同預告啟動鯤鯓王平安鹽祭，並見證今年6款平安鹽袋正式亮相。

鯤鯓王平安鹽祭為結合「王爺信仰」及「鹽產業」文化的大型觀光活動，觀光署已列為國際級活動。2023年勇奪「台灣永續行動獎-金級」、「亞太永續行動獎-銅級」兩個獎項，顯示在地跨域整合永續行動，獲得國內外評審的推薦與肯定。

鯤鯓王平安鹽祭由請鹽、祭鹽、謝鹽等重要三部曲組成，11月11日將於已有205年歷史的鹽田-台南北門井仔腳瓦盤鹽田進行「請鹽」科儀，將傳統古法產製海鹽護送至南鯤鯓代天府，透過正統敕鹽科儀進行「祭鹽」，在108噸大鹽堆前將寶劍及符咒敕下，場面震撼人心，11月12日活動尾聲將進行「謝鹽」科儀，將敕過的祈福鹽從南鯤鯓代天府，送回北門井仔腳鹽田完成平安鹽祭的循環，返本還原，生生不息。兩天活動儀式莊重神聖，是獨一無二鹽產業結合信仰的文化盛典，歡迎民眾參與體驗。

雲嘉南管理處表示，歡迎全台各地的自行車愛好者加入護鹽騎士，於11月11日上午7時自井仔腳瓦盤鹽田參與請鹽科儀，並沿騎多元自行車道(31-1線夕鹽段)，將平安鹽一路護送至南鯤鯓代天府前廣場，再親手放入會場的大鹽堆，共同參與國際級的永續觀光行動。

另外，在鯤鯓王平安鹽祭祈福儀式中，開放民眾及企業認養平安鹽祈福鹽簍，包含祈福鹽、客製祈願平安疏文、年度祈福紀念品等，有興趣民眾可洽詢台灣守護文創「108祈福專案」；南鯤鯓代天府在活動期間舉辦擲筊挑戰賽，聖筊數最多的「特別獎」獎金高達168,888元，還有囝仔公童玩活動及中英文導覽解說等，民眾除了參訪南鯤鯓代天府，還能到北門保安宮、永隆宮、興安宮及泰安宮來場深度文化小旅行。

此次活動也邀集雲嘉南觀光圈業者舉辦文創市集，展示雲嘉南濱海「鹹良好物」商品，讓到場民眾感受雲嘉南特色旅遊魅力，同時會場還規畫平安鹽袋贈送活動、鹽祭20周年晚會、20周年展示區、鹽袋回娘家、DIY手作鹽等活動。更多活動報名資訊及活動內容，可查詢「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。