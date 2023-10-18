「鄧白氏台灣中小企業菁英獎」名單出爐 8家企業連十年獲獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣中小企業年度盛事「鄧白氏台灣中小企業菁英獎」17日舉行頒獎典禮，共有10家企業得到「企業榮獲年度MVP獎」、15家企業獲「ESG永續績優獎」，另有8家企業連續十年獲獎。

鄧白氏表示，連續三年出口值成長、ESG表現優異且資訊透明度高的企業，其符合供應韌性／成長、數位轉型與永續／循環經濟等型態，方可取得年度企業MVP獎。此次榮獲「年度企業MVP獎」有10家，包括：亨龍工業、昱樺科技、駿維實業、孕龍科技、曜凌光電、凱舟濾材、偉佶科技、榮全化工機械、承遠科技、嘉強電子等。

另有15家企業獲「ESG永續績優獎」：跟隨著ESG綠色供應鏈浪潮席捲全球，ESG永續轉型對企業來說是必要選項，鄧白氏說，在2022年第九屆「鄧白氏台灣中小企業菁英獎」新增ESG評比指標，此屆榮獲ESG永續績優獎有15家，包括：台懋實業、元祥金屬工業、葆旺、技鼎、帥宇實業、緯謙科技、捷騰光電、鴻騏新技、宇碩電子、力盛彩色印刷、正豐塑膠、東庚實業、大洋羽毛、重光電線電纜、凱舟濾材。

此外，還有8家企業連續十年榮獲「鄧白氏中小企業菁英獎」企業。鄧白氏說，得獎企業有康揚企業、台灣愛德克、應美盛、優乃克、力偕實業、臺灣合銳材料科技、油力油壓工業、重威企業。

美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）補充表示，「鄧白氏中小企業菁英獎」從台灣具有出口實力的上百萬家中小企業中，運用數據分析評選出具出口競爭力的企業，並將台灣的「隱形冠軍」推向世界舞台。

另美商鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲更指出，2023年得獎中小企業共有1,013家，從入圍來看，56％曾經獲獎，44％為初次入圍。就區域分布，中小企業主要集中在北部，佔50％、中部佔31％、南部佔19％。產業結構中，製造業佔比最高，達56％、批發業佔39％、其他產業佔6％。在資本額方面，42％企業資本額超過新台幣8千萬。至於出口額級距，2022年出口額級距為最高級A者佔51％。值得一提，今年有21家企業曾入圍七次以上，這表示他們在疫情近三年期間依然能夠穩定獲利，充分展現強大的商業韌性。

此外，這1,013家傑出企業是從全台灣總數約163萬家中小企業篩選出來，呂苑玲說，雖然數量上僅佔其中的0.06％，卻貢獻了出口總額達658億美元，佔台灣2022年出口總額4,794億美元的14％，顯示得獎企業在近年全球原物料供應不穩定、通膨等經濟挑戰下仍能保持強勁的出口成長動能。