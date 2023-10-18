台郡收購宏觀微電子最多3成股權 溢價29.28％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者吳家豪台北18日電】軟板廠台郡今天召開董事會，通過以每股新台幣170元收購宏觀微電子已發行普通股股份，最高收購30%股權；依前10個交易日均價計算，本次收購價格溢價29.28%。

台郡發布新聞稿表示，公開收購期間為今年10月20日至11月16日止，預定最高收購數量為922萬1,976股，約30%股權；最低收購數量307萬3,992股，約10%股權。

台郡說明，本次公開收購取得宏觀公司普通股，主要為提供市場完整模組化的全方位解決方案及加速節能減碳，所進行的策略性合作投資，並藉此展開傳輸技術整合布局。

中長期而言，台郡希望透過此次合作，發揮雙方全球客戶網路及營運服務據點資源，擴展核心業務，縮短產品商品化時程，藉以提升雙方資產及股東權益報酬率。

台郡長期致力於軟式印刷電路板（FPC）的設計、開發、製造及銷售，近期深耕開發無線傳輸模組、光波導、無線供電系統等技術，應用領域包含通訊產品、人工智慧物聯網產品及智能車用產品。

宏觀為無線射頻晶片設計的全球領導廠商，積極開發高速光通訊晶片、車用領域的無線射頻晶片、高度整合物聯網晶片，產品應用包含人工智慧物聯網、光纖通訊、衛星、機上盒、電視接收等。