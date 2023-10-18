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颱風天公車開不開？議員要求中市府明定標準

  • 中時即時 張亦惠
台中市尚未明訂颱風天公車亭（減）班措施，台中市議員吳佩芸、楊大鋐、楊典忠提案，要求市府盡快訂定，以免停駛造成民眾不方便，又未減低駕駛出勤風險。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）
台中市尚未明訂颱風天公車亭（減）班措施，台中市議員吳佩芸、楊大鋐、楊典忠提案，要求市府盡快訂定，以免停駛造成民眾不方便，又未減低駕駛出勤風險。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

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日前海葵颱風台中市宣布停班停課，公車也全面停駛，但當天風力跟降水量皆不達行政院人事總處標準，隔天恢復行駛，風力、雨量卻比停駛當天大，台中市議員吳佩芸、楊典忠、楊大鋐提案要求市府明定相關標準。交通局長葉昭甫說，已與業者達成共識，小犬颱風時已落實。

議員提案指出，今年9月4日市府因應海葵颱風宣布停班停課，公車全面停駛，但當天風力達4級、降水量累計7.5毫米，都低於行政院人事行政總處的標準，隔天公車恢復正常行駛，但最大風力達6級、降水量91.5毫米，影響較前一日大，顯見無效降低公車駕駛出勤風險。

提案內容提到，台北市政府有「台北市市區公車天然災害期間停（檢）班次作業規定及例外處理原則」，新北市政府也有「新北市政府市區公車颱風期間行車及通報要點」，都已行之有年，明訂在不同天候狀況下，採取不同的停（減）班次措施，台中市卻尚無相關規範，要求市府訂定相關標準，以免讓市民及公車業者無所適從。

葉昭甫指出，目前已參考其他縣市公車出勤狀況研擬，颱風天停班停課若達7級風以下讓公車有適度班次出勤、7級風以上會減班、10級風會停駛等，已與業者達成共識，小犬颱風來襲時也落實執行，但目前市府尚未頒訂相關的執行辦法，會研議是否需頒訂，或以現有的會議紀錄、共識決就能執行。

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