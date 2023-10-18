裕隆集團孫公司裕富數位 「twA-」長期評等獲確認

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裕隆集團子公司裕融企業專事於汽車融資業務，基於客戶分類而設立的裕富數位融資，18日獲得中華信評確認長、短期信用評等twA-／twA-2， 展望「穩定」。中華信評表示，主要是母公司裕融企業近期對其現金增資新台幣20億元，增強裕富數位的風險調整後資本（risk adjusted capital，簡稱RAC）比率，預估未來兩年其RAC比將維持在15％以上。

此外，儘管提列的信用損失準備較高，中華信評預估，2023年裕富數位的資產報酬率仍將維持在 4.5％至 5.0％的水準，且未來三至五年的資本水準將至少維持在強健等級。 中華信評指出，一如大多數非銀行金融機構同業，裕富數位的資產品質在2022年歷經惡化，現正著手控管業務成長，且更加重視業務品質。

裕富數位融資服務的客群為不同層級機車與其相關產品、補教業、健身房、醫美、綠能等商品的融資分期業務，調度的資金來源除了母公司，亦需要銀行貸款，母集團裕融企業的評等也會反映到 裕富數位融資身上。中華信評分析，由於獲得現金增資支持，加上裕富數位本身良好的獲利能力及較高的盈餘保留政策，其資本水準已有所改善，估測該公司將在較長的時間後，恢復先前的雙位數成長策略，且目標槓桿率為6倍至7倍。