全球影響力投資遍地開花 永續投資長線看俏

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近幾年全球金融機構興起影響力投資（impact investing）風潮，不少國際資產管理業者、私募基金管理業者，像是美國重要私募業者KKR等，紛紛向深永續投資光譜靠攏，成立影響力投資團隊，針對特定主題，如健康福祉、社會福利，及環保等面向，發行各類影響力基金，永續投資成為潮流，長線看俏。

第一金投信分析，影響力投資在永續投資光譜分布上屬於深永續領域，金融市場投資從傳統的財務投資，在過去十幾年裡開始有「少作惡、不作惡」的ESG風險衡量思維，這幾年則發展永續主題投資，近來更進軍考量ESG風險變現、連結聯合國永續發展目標，同時不忽略財務評價等綜合衡量的影響力投資，為防止漂綠爭議，具備可衡量指標工具、可被認證的影響力投資，未來發展空間備受期待。

Amundi鋒裕匯理ESG研究、議合與投票全球主管Caroline Le Meaux近期參與10月3至5日於日本東京舉辦的UN PRI（聯合國責任投資）全球會議後，分享關於最新永續規範與進程的洞察。

她觀察，UN PRI全球會議有三大關心重點，包含氣候相關、實體風險、人權。其中，氣候相關已經成為各國重視的重點，且氣候相關轉型不是負擔，也是機會所在。此外，現在全球關心實體風險，但目前的轉型還沒看到足夠的融資工具。而人權上，各國更加重視強迫奴役、勞動的問題，甚至已逐步擴大到整體供應鏈。

鋒裕匯理資產管理更早自1987年起即投入ESG發展，推出首檔ESG相關基金，2006年創始簽署責任投資原則（PRI）。此外，鋒裕匯理更成立鋒裕匯理研究中心，有眾多ESG研究資料，並不斷教育、訓練通路客戶及一般客戶。

台灣的鋒裕匯理投信配合主管機關對綠色金融的期許，去年領先業界，發行全台首檔全球投資等級綠色債券基金與新興市場綠色債券基金。