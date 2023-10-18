倫敦男孩訪醒吾驚豔中華文化 扯鈴書法彩妝搭配遊戲嗨翻天

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醒吾科大應英系學生俞云婕(右一)從小就學習扯鈴，今日讓City of London School學生體驗傳統民俗技藝「扯鈴」。學生第一次體驗扯鈴，覺得新奇又好玩。圖／醒吾科大提供

City of London School學生昨(17)日至醒吾科技大學參訪交流，由醒吾科大應英系安排體驗書法、扯鈴及製作水果糖葫蘆，並至醒吾中學體驗粉彩畫與個性徽章製作，最後還與醒吾學生一起打籃球及足球，參與的學生直呼寫春聯與「心臟病」遊戲真的太好玩了。

City of London School(倫敦市學校)是英國倫敦市的一所獨立男子全日制學校，昨日30位學生一同至醒吾科技大學及醒吾中學參訪，在醒吾科大應英系舒海倫老師與學生的帶領之下，利用傳統民俗技藝、傳統小吃、年節習俗及遊戲，讓倫敦的學生學習中文。

City of London School學生在醒吾中學體驗粉彩畫，每個學生都開心的選擇自己想要畫的圖案。圖／醒吾科大提供

應英系主任張煜權致歡迎詞，詳述醒吾科大有四個學院，分別是商管學院、觀光餐旅學院、流行藝術學院及設計學院，四個學院都代表著不同的職業，希望大家能在這次的交流活動中體驗到不同的教學方式、與體驗及認識不同的職業別。

醒吾中學女子足球隊與City of London School學生足球交流，每位學生都認真對戰。圖／醒吾科大提供

醒吾中學校長吳文梅指出，醒吾高中也是一個充滿多樣性的學校，有國中部、普通高中部、其中高中職業類科更有觀光事業科、資料處理科、商業經營科、時尚造型科、幼兒保育科。其中男子籃球隊連續二年拿下全新北市的冠軍，而醒吾女子足球隊是全臺灣高中女子足球的冠軍隊伍，藉由此次機會與本校球員進行愉快的交流。

City of London School學生與連續二年拿下全新北市的冠軍的醒吾中學男子籃球隊交流也不忘拿出運動中精神全力以赴。圖／醒吾科大提供

City of London School學生Zidan自我介紹說自己是一半的台灣人，一半的巴基斯坦人。這次在醒吾科大體驗了很多東西，最喜歡的是寫書法和製作個性徽章。而學生Hector開心的表示說：「我最喜歡的是心臟病遊戲，心臟病真的太好玩了。」

醒吾科大應英系主任張煜權(右後)及老師、學生們與City of London School學生合影，學生們紛紛拿出春聯開心合照。圖／醒吾科大提供

在此次的參訪交流中，不只是讓City of London School學生體驗到台灣是個多元化國家，更讓他們了解醒吾科技大學與醒吾中學的各種科系，每個系科中都能體驗到不同的職業性質外，也讓他們感覺到醒吾學生的熱情及友善。這次也提供醒吾的學生有與外國同學交流的機會，能提高英語能力和增強國際觀。