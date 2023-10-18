楓葉故鄉奧萬大因卡努重創封園整修 11月起接團客賞楓

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卡努風災重創奧萬大國家森林遊樂區，腦寮溪橋被沖到萬大溪下游1公里外，清水溪橋也慘遭土石覆蓋，歷經2個多月搶修，奧萬大聯外道路8.4公里處採便道通行，其餘路段大致修復。林業及保育署南投分署宣布，奧萬大11月1日起試營運，接待預約團客賞楓。

卡努風災8月4日在奧萬大降下672.5毫米雨量，為超過200年重現期以上的暴雨，造成萬大溪溪水暴漲，園區售票亭附近腦寮溪橋整座橋樑不見了，被沖至萬大溪下游1公里外，而清水溪橋的橋面原本距溪床約12公尺高，卻遭土石掩蓋高於橋面3公尺土石及倒木，園區歷經2個多月封閉搶修，曾是拍照打卡熱點的清水溪橋等道路都已搶通，即將開園試營運。

林業保育署南投分署指出，秋冬是奧萬大的旅遊旺季，遊客搶著入園賞楓、看櫻花，奧萬大遭風災重創，目前復建工作仍持續進行中，考量園區仍有施工需要，及現有服務量能不足，將分2階段開放。

第1階段11月1日起試營運，以2天1夜預約型套裝旅遊團客為對象，16人以上成團，有興趣者可向本分署洽詢。第2階段預計明年3月1日起輕度開園，採總額管制式，每日開放人數，將視復建進度滾動式調整。

另外能高越嶺道西段步道0.3公里處持續落石，影響搶修施工，加上該越嶺道的聯外道路、台14線95公里至99公里路段尚在整修，所以本月底前能高越嶺道西段及天池山莊均暫停開放，將視聯外道路及步道搶修狀況滾動式調整。