美國AI禁令擴大 內外資看法出爐

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美國商務部宣布計畫限制向大陸出售更先進的人工智慧晶片，影響範圍涵蓋輝達A800、H800晶片，各大研究機構不敢輕忽，花旗環球、野村證券、中信投顧等迅速作出反應，AI供應鏈所受影響不一，惟整體尚在可控範圍，摩根士丹利證券更火速跳出來重申看好輝達後市。

新禁令不只限縮輝達產品，也可能影響英特爾與超微（AMD）銷售的AI晶片，此舉將限縮大陸AI與超級電腦的發展，中信投顧便認為，美國旨在防堵嚴打大陸AI發展，以輝達祭旗，除了少數特殊應用晶片（ASIC）可望受惠降規需求，AI供應鏈大多受不同程度負面影響。

從緯創、廣達、奇鋐、台光電、聯茂等台系AI供應鏈股價重挫，拖累加權指數大跌1.21％、回檔逾200點的慘況看來，市場反應非常激烈。摩根士丹利證券指出，儘管根據最近的新聞報導，美國對大陸實施AI出口管制一直被市場廣泛預期，但在我們看來，這比預期情況更為嚴苛，因此，輝達股價大跌便不難理解。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀認為，市場或許會對AI供應鏈持相當悲觀看法，但實質衝擊其實沒想像中嚴重，輝達與AMD早在2022年的禁令時，就為大陸市場推出降規產品，然由於美國科技巨擘需求強勁，CoWoS供應又極為緊缺，估計降規版晶片出貨實有限，AI供應鏈業者考量產品組合與單位售價，會優先供貨美國超大規模資料中心運營商。

在台系重要中應商中，花旗環球指出，不少AI GPU、加速器、ASIC都是在台積電生產，預期在美國雲端服務供應商（CSP）帶動下，台積電來自AI晶片營收將出現翻倍增漲；其次，世芯-KY的爆發性訂單動能主要是來自亞馬遜為首的美系客戶，受到的影響有限。

摩根士丹利證券指出，因美國祭出更嚴格的AI禁令，不諱言確實是對輝達營運的一項挫折，也使得對2024年營運估計相對保守，即便如此，受惠AI需求，大摩認為輝達的業務表現仍可能超越預期，持續將其列為AI領域投資首選，目標價由630美元小幅下修到600美元。