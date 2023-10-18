交通部條件通過桃捷棕線 輕軌變捷運、經費暴增260億元

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交通部今日召開捷運審查委員會第60次會議，有條件通過桃園捷運棕線可行性研究修正報告及綜合規劃報告，總經費由195.58億元調整為456.49億元，暴增260.91億元。交通部表示，經費增加是把輕軌系統升級為中運量的捷運，若進度順利可望於2032年通車。

交通部路政道安司表示，審查委員會就桃園捷運棕線於可行性研究階段採用輕軌系統至綜合規劃階段系統型式變更為中運量系統、經費增加責任歸屬及中央與地方經費分擔等議題進行討論，經委員會一致獲3點共識。

首先，該路線具北北桃捷運系統整合效益，於新北市境內端點站（BRH07）將與台北捷運新蘆線迴龍站及施工中的萬大線第二期端點站（LG21）交會轉乘，三個捷運計畫可以連結，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，串聯大台北與桃園地區生活圈，且桃園市人口近年急速成長到達231萬人，已超出2018年核定可行性研究階段目標年預估數。

另就技術層面而言，該路線將與綠線共用機廠及整合維修資源，部分高架路段縱坡由6％降為5.3％，提高旅客乘車舒適度、增加營運安全性及降低維運成本，克服捷運與市區狹窄道路爭地，可降低桃園市區交通衝擊。

此外，台鐵鶯歌至桃園段運能利用將達飽和，棕線將分擔台鐵短途旅客（桃園火車站至新莊），使台鐵服務更多中長途旅客。

路政道安司指出，經委員會一致認為，該路線系統型式確有必要性及合理性，獲共識審查有條件通過。路線自桃園市桃園區中正路復興路口，至新莊迴龍地區，全長約11.38公里，設7座車站，總經費由195.58億元調整為456.49億元。