家樂福祭回憶殺 科學小飛俠換購活動開跑

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家樂福搶攻IP經濟，令人驚艷、製作精緻的【科學小飛俠珍藏組】，近期在家樂福量販店及超市已陸續掀起換購潮，不同角色的科學小飛俠造型筆，已成了課堂中、職場裡最療癒、吸睛的隨身文具，全隊員筆到齊，連同鳳凰號收納盒，放在辦公桌向同事們炫耀，或是收藏在家裡桌上、櫥櫃內展示欣賞，都非常適合，不分世代，也無論是不是科學小飛俠的鐵粉，快到家樂福，消費集點，換購獨一無二的科學小飛俠吧。

天啊！這麼精緻又實用的科學小飛俠造型筆，一款居然只需要5點＋79元就能換購，什麼？還有鳳凰號收藏盒！收藏盒的外觀還有南宮博士，不論是不是科學小飛俠的粉絲，都會驚嘆它的細緻度跟紀念價值，文具結合模型的設計，不僅適合收藏，更兼具實用性。9／27～11／7，全台家樂福量販、超市、線上購物、家速配展開集點換購活動，單筆消費滿 250 元就可獲得1點，快點到家樂福，把科學小飛俠全都帶回家。

結合模型與文具的巧思，讓科學小飛俠活靈活現出現在辦公桌上，收藏與實用功能兼備，太讓人動心了！科學小飛俠造型筆共5款（鐵雄、大明、珍珍、阿丁、阿龍）經典再現，不僅表情細緻還原，每支筆寫出來的顏色都不一樣，太有趣了！

內含鳳凰號1台的鳳凰號收藏盒，是造型筆的最佳展示台，收藏盒的抽屜空間可收納鳳凰號模型或造型筆，也可擺在書桌、辦公桌上裝飾陳列，當成收納小抽屜，既實用又吸睛。科學小飛俠珍藏組，含造型筆5款＋鳳凰號1台＋鳳凰號收藏盒，一次收滿收好，滿足收藏者的最大願望，讓眾人都投以羨慕的眼神。

這次「科學小飛俠 集合！」換購活動期間至11月7日，單筆消費滿250元就可獲得1點，1款【科學小飛俠造型筆】只要滿5枚貼紙＋79元（全台限量78000件）或者集滿20枚貼紙可免費獲得1款（限量9000件）。而【科學小飛俠鳳凰號收藏盒(內含一台鳳凰號飛機模型)】則需要集滿10枚貼紙＋799元，全台限量12000組；滿40枚貼紙即可免費獲得，全台僅限量1600組，要換要快。

家樂福近期推出科學小飛俠集點換購造成討論話題，讓不少網友想起自己的童年。另外，台灣收藏家劉倩如也共襄盛舉，分享其收藏的經典模型與公仔於家樂福桂林店展出，包含「復刻版1970年老玩具旋風斯巴達」、「第一代鳳凰號EX合金鳳凰號」、動畫分鏡賽璐珞片手繪彩色原稿「G-3珍珍與G-4阿丁訣別畫面」等，即日起至11月7日展出，歡迎大、小朋友們一起來看看科學小飛俠的經典。