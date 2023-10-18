日本10年債息創十年新高 日銀緊急進場買債

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日本10年期公債殖利率18日盤中上升至0.815％創2013年8月來新高，促使日本央行（日銀）宣布緊急買債行動，以4,000億日圓（約27億美元）進場買進5年期到25年期等公債來壓低債息升幅。10年債息終場被拉回至0.81％仍處十年新高附近。

2年債息升至0.065％創2015年2月來新高，5年債息升至0.35％創2013年6月來新高。在長年期債息方面，20年期上升4.5個基點至1.59％，30年期升4個基點至1.785％。債息上升代表債價下跌。

三井住友銀行日興證券策略師野地慎指出日債走高，主要反映海外因素的壓力而非市場預期日銀升息。

美國9月零售額年增3.8％創七個月來最大增幅，顯示其經濟並未放緩。若持續強勁下去，將會增加全球利率續續走高的壓力。

儘管日銀7月把10年債息上限從0.5％放寬至1％，但其仍在債息創十年新高時緊急進場買債。瑞穗證券策略師大森昭樹認為日銀可能害怕看到超長年期公債，受美國債息急升和日本20年期公債17日標售反應疲弱等影響而觸發債市賣壓。

他指出若日銀緊急買債操作未能阻止債息上升，其接下來可能會有更多緊急買債行動。因為聯準會主席鮑爾將在19日發表演說，若其釋出鷹派言論，日本10年債息可能上升至0.85％。

日銀將31日公布最新貨幣政策決議，由於日本通膨率可望連續兩年超過日銀2％目標水準，加上近期油價走高，外界估計其會調高日本通膨率預測，從而可能暗示超寬鬆貨幣政策快結束。專家認為這會增加日銀把10年債息上限再放寬的壓力。

知情者透露，日銀準備在月底會議上，把截至2024年3月底止的本年度核心通膨率，從原先預測的2.5％調高至將近3％，明年度預測值可能從目前1.9％調高至2％以上。