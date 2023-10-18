輝達利空罩頂續挫 台指期夜盤仍臉綠

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以巴衝突不斷升溫，美國總統拜登出訪中東，但受加薩醫院空襲事件影響，約旦四方峰會臨時喊卡，市場擔憂局勢若惡化，恐衝擊石油供應，股市等風險性資產也將承壓，美股四大指數18日集體開低，輝達（NVIDIA）持續受到晶片禁令重擊、早盤再跌逾3％，台指期夜盤也走弱，下跌43點，暫報16,425點。

台灣期交所內的美股三大指數同步臉綠，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下跌92點、16點與59點；英國富時100期貨則是重挫80點，暫報7,642點。

中東地緣政治風險持續攀高，由於以色列空襲加薩走廊，伊朗外交部呼籲伊斯蘭國家應立即對以色列實施石油禁運，國際油價聞訊飆升，布蘭特原油期貨價格18日盤中最高衝上近每桶93美元、漲幅逾3.4％。

永豐期貨指出，台股18日收下影線黑K失守月線、半年線支撐，短線技術面有再度轉弱疑慮，加上國際面仍面臨以巴衝突、油價攀升等不確定因素，預期短期盤勢延續震盪可能性較高。

元富期貨則認為，台指期接連摜破短中期均線，且技術指標轉為交叉向下，終場以黑K棒留下影線作收、日K連四黑，市場矚目的台積電19日法說會即將登場，但法說會前近來台積電消息多空交雜，將牽動指數方向。