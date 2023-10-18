促進民間參與公共建設 新北獲財政部評定唯一特優

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

財政部根據22縣市政府促進民間參與行政作為、招商成績及履約管理等業務考核，新北市獲評定特優，為全國唯一，將於2024年民間參與公共建設招商大會公開表揚，並核發獎勵金新台幣50萬元。

考核程序自今年6月底開始，經過3個多月各縣市正自評、委員書面審查、考核會議現場勘查等程序，新北市以活用民間創意、效率與資源，積極引進民間資源投入新北市的建設，致力推動民間參與公共建設案，獲得全國首座更是唯一特優的殊榮。

副市長陳純敬表示，市長侯友宜只是市府團隊以簡政便民、行動治理、智能城市為方向，推動各項政策及個案計畫，除了本次考核辦理現場勘查的「徵求民間參與興建營運淡水文化藝術教育中心案民間自提開發案」及「新北市青年住宅興建營運移轉案」為文教設施及社會福利設施，推動的促參公共建設類型也涵蓋衛生醫療、工業、環境汙染防治、運動等設施，為市民提供多元優質的公共建設及服務。

新北市採購處說明，2022年迄今已有「新北湧蓮寺慈善公益大樓附設全民運動館OT案」、「八里垃圾焚化廠ROT案」、「新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化園區OT案」、「瑞芳區醫療長照設施大樓BOT＋BTO 案」、「淡水區竹圍市場BOT案」等11案簽約，市府將持續釋出優質招商案件，期盼透過公私合力方式，讓民間業者投入新北的建設，為市民打造安居樂業的城市。