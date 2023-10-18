拜登訪以色列前夕 加薩醫院爆炸 油價大漲

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在美國總統拜登訪問以色列前夕，加薩一所醫院17日發生爆炸，至少造成500人喪生，此為以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，加薩最嚴重的死亡事件。市場擔憂以哈戰爭可能擴大，帶動油價躥揚。

美國西德州11月期油18日盤中一度飆漲逾3％，稍後漲幅收窄至1.4％，報每桶87.91美元。倫敦布蘭特12月期油稍早漲幅逼近2.9％，之後升幅縮小至1.4％，報每桶91.18美元。

加薩醫院爆炸後中東緊張情勢升溫，伊朗呼籲伊斯蘭合作組織（OIC）對以色列實施石油禁運，協助推高油價。

中東產油國之間關係複雜，中東地區動盪幾乎總會擾亂油市。儘管以色列或約旦並沒有豐富的的石油藏量，但市場憂心以哈衝突可能擴大至產油大國伊朗，後者每日出口數百萬桶石油。

在拜登訪問以色列數小時之前，加薩北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭遇空襲，巴勒斯坦官員表示，爆炸至少造成500人死亡，此為10月7日以哈開戰以來，加薩地區最嚴重的死亡事件。

以巴相互指責對方是加薩醫院爆炸的元兇，哈瑪斯和巴勒斯坦官員指稱以色列空襲醫院，而以色列總理辦公室指控巴勒斯坦的伊斯蘭聖戰組織火箭發射失敗所致，但遭後者否認。

拜登對加薩醫院遇襲感到震怒，並下令調查。白宮官員表示，「拜登對在加薩爆炸中身亡的無辜生命致上最深切的哀悼，並希望傷者盡速復原。」

拜登已在18日稍早抵達以色列，本次中東行的目的是防止區域衝突擴大，同時表達對以色列的支持之意。

加薩醫院遇襲打亂拜登本次出訪行程。拜登原定先訪問以色列，再赴約旦與約旦國王阿布杜拉二世、埃及總統塞西和巴勒斯坦總統阿巴斯會面。白宮官員表示，拜登在與約旦國王阿布杜拉二世商議後，將延後出訪約旦，原訂的四方會談取消。