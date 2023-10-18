前往主要內容
工商時報LOGO

東南亞臺商也吹ESG風 商研院三方結盟協力

商研院（CDRI）董事長許添財、碳中和科技聯盟協會會長許智豪，以及艾法諾國際公司總經理倪孔光共同簽署MOU。圖／商研院
商研院（CDRI）董事長許添財、碳中和科技聯盟協會會長許智豪，以及艾法諾國際公司總經理倪孔光共同簽署MOU。圖／商研院

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

ESG永續轉型發展也在東南亞臺商圈興起，商研院（CDRI）董事長許添財18日表示，與全球競爭力提升顧問業艾法諾國際，越南臺資企業實踐ESG的推動者碳中和科技聯盟協會，三方結盟合作協力企業，從台灣到東南亞，促使產業全面落實ESG永續轉型。

三方簽署合作備忘錄現場，有僑委會僑商處副處長游凱全、胡志明市台灣商會長袁濟凡進行見證，許添財說，未來三方將就促進臺灣ESG相關領域先進，與海外在地廠商交流進行一系列的相關課程合作。

根據合作備忘錄內容，三方未來合作範圍與項目包括：1、共同規劃ESG國際證照課程，內容包括永續領袖、碳盤查、碳足跡、能源管理及CBAM歐盟碳邊境調整機制等；2、海外當地廠商有關ESG相關諮詢服務，3、共同推動產業技術交流，4、共同推動ESG（Environmental, Social, Governance）具體行動，5、舉辦實務座談會、就業博覽會及其他活動或競賽，6、相關專業知識之諮詢、研究與訓練，7、相關研發能量及產業資源交流等相關議題之推動進行全方位合作。

許添財進一步說明，為落實ESG永續治理，商研院自去（2022）年宣示啟動「ESG永續推動元年」，推動自身的減碳藍圖。同時，結合國內外機構合作資源，為中小企業提供「服務業ESG解決方案」服務。此外，更於今年8月宣布開放一站式、一條龍服務《企業碳盤查DIY服務平台》，透過訂閱整合機制與運算加乘服務的智慧化、自主化、平台化、雲端化，以省錢省事的方式進行淨零轉型的基本功—碳盤查。本次三方的合作將以院內推動ESG永續轉型方法，協助東南亞臺商合作事業快速精準發展。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 拜登新禁令！蔡明彰示警8檔AI股 揭廣達、緯創抄底時間表

  2. 法說前夕 突傳台積電砍資本支出「外資開出驚天目標價」

  3. 勞保局發錢！本周這筆3.9萬元先入帳 10月還有13筆

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。