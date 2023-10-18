全台唯一「會呼吸」化妝品廠！ 美琪生技五年減碳14％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

80歲的美琪生技，事業向下傳承，特別舉辦榮獲綠色工廠標章暨公司80周年慶活動，美琪的第二代大家長、總裁吳紹麟致詞時表示，美琪是1943年由父親吳浩源在上海創辦。之後又輾轉到廣州和台灣新莊設廠，如今也順利將家族事業交棒給了下一代。

現任董事長吳英偉表示，美琪設定的目標是蓋一座符合化粧品GMP的綠色工廠。經過不斷的改進，去年終於獲得了綠色工廠的認證，從2022年開始，美琪自有品牌的產品全部使用再生塑料的瓶器，其中，美琪抗菌洗手慕斯更在今年獲得了環保署頒發的減碳標章，實現了五年減碳14％的目標。美琪是全國第一家獲得這個殊榮的化粧品公司。

美琪生技不僅取得黃金級綠建築並獲得經濟部工業局核可的全台第80間綠色工廠。美琪新屋廠還擁有太陽能發電板，用電自足比例高達30％，發電量達230.3千瓦。廠內還有來自德國的陶瓷MBR汙水處理設備，可處理高達64噸汙水，經過處理的排放水會被導入生態永續池，提供良好的環境給池中的錦鯉、睡蓮等水生動植物，達成水資源循環再利用，廠區綠覆面積達到1585.02m2，有超過30多種台灣原生種植物，打造名副其實「會呼吸的工廠」。

活動現場除吳紹麟、吳英偉，更特別邀請桃園市長張善政和商界領袖、合作夥伴上百人共聚桃園新屋，見證斥資7億的綠色工廠揭幕，同時進行「種樹儀式」，並邀請在場貴賓共同認養700棵樹。