為什麼我們還不是有錢人？破解致富故事的真相

貧窮並不是因為一個人沒有聽從本章建議才造成的結果，自然也不能怪罪窮人。但是，許多人（包括你在內）都希望可以擁有更多金錢。為什麼我們還不是有錢人呢？解釋有好幾個，但在某種程度上，所有的解釋可能都是真的。

理財知識匱乏顯然是部分理由。大多數人都缺乏處理經濟資訊、做出明智財務選擇所需要的技能，更重要的是，我們自己並不知道。同時，金融環境的要求卻愈來愈高。第一，可供散戶投資人購買的金融產品種類正快速增加。不像以前，為了存錢，你必須去實體店面從為數不多的選項中挑一個。有了網路銀行等新興通路後，普通人也可以從大量金融機構提供的廣泛產品中挑選。第二，國家退休金制度改變，使得勞工必須為自身未來承擔更多責任。以前的退休人士光靠國家發放的福利金，以及雇主贊助的退休金計畫（如果你有），就能維持生活。如今，勞工必須對自己的退休儲蓄負起更大的責任。這樣的改變，對於了解自己想要什麼、知道自己正在做什麼事的人來說，很可能相當有益。然而，這種做法卻對散戶投資人的頻寬與理財知識要求極高。許多人的財務技能根本跟不上。想想年紀漸長的嬰兒潮那一代，現在的金融環境和他們進入勞動市場時已經是天差地別。因為這些變化，我們必須強迫自己跑得愈來愈快，才能跟上時代發展的速度。

然而，理財知識匱乏並非全部的原因。

另外一部分原因是，有些人和你一樣急切的想要你口袋裡的錢。詐騙一直存在，甚至有人可以用完全合法的方式，騙走你口袋裡的錢。銀行與其他金融機構淪為幫兇，讓你即使不甘不願，也只能把錢交出去，大家似乎也對此不大驚訝。它們到處刊登廣告，吸金力十足。有些金融機構會一次做出十種不同的預測，再依照預測寫出十種股市分析快報。等一段時間後，直到股巿走勢和至少其中一份預測相符，便以那份快報為證據，大力宣傳它們在預測股市方面有多熟練傑出。銀行等機構也時常會引用特定利基基金去年報酬驚人之類的事實，營造出它很厲害的假象，卻對其他兩百檔表現不佳的基金隻字不提。其實這些全是同樣的套路，都是利用潛在客戶理財知識不足來牟利。不幸的是，這種做法（大部分）是合法的。

另一部分的原因，則和人類大腦的構造方式有關。我們的經濟行為會受到心理干擾，這正是行為經濟學的研究範疇。

行為經濟學家認為，人們缺乏耐心，而且相當衝動。缺乏耐心代表我們往往比較看重現在發生的事，而看輕以後發生的事。如果你有選擇，可以早一點或晚一點體驗同樣有趣的活動，通常大家都會選擇現在就玩。（但是，我們之前討論過的「品味美好」卻是例外。）一般人都會認為，缺乏耐心是很正常的理性行為。有些人只在乎現在能玩得開心，無視那麼做會大大減少以後的樂趣。即使我們在其他方面還是很有耐心，衝動會使我們成為只想即時滿足的祭品。衝動被廣泛歸類為不理性行為，因為它使我們放棄追求較遠未來中更好的利益。在存錢的路上，缺乏耐心、衝動行事都會成為阻礙。儲蓄在本質上就是放棄現在的享受，以換取將來的好處。缺乏耐心且行事衝動的人可能無法堅持儲蓄。克服衝動、培養耐心並非不可能，但是需要個人的努力與意志力。

行為經濟學家也研究過故事的魔力；人們喜歡聽故事。諾貝爾獎得主羅伯特•席勒（Robert J. Shiller）在《故事經濟學》（Narrative Economics）中表示，故事是人類行為與經濟事件的主要驅動力。我們都聽過一些創業成功、投資最新加密發明，或是其他壯大企業的故事。這種故事特別引人入勝，尤其經過艱辛奮鬥後得到的勝利，更是大快人心。故事很精采，往往廣為流傳。我喜歡聽故事，我猜想你可能也注意到，我在書中不時會穿插許多小故事。

但是，一直重複好聽的故事還是會產生負面影響。我們不妨以狼為例。狼對人類構成的危險其實相當小，證據顯示，狼襲擊人類致死的案例極少。然而，人對狼的恐懼卻根深蒂固。部分原因在於，大壞狼在森林裡吃掉小女孩的外婆，以及在雪地裡追逐任性公主之類的故事實在太多。由於這些故事廣為流傳，狼喜歡攻擊人類便成為約定俗成的概念。如果你喜歡《小紅帽》（Little Red Riding Hood）與《冰雪奇緣》（Frozen）等作品，那麼你想到狼的時侯，腦中第一個畫面就是牠會吃掉你。最重要的關鍵是，我們所記得的事件特點，會直接影響我們對它的判斷。比起我們不常想到的事物，我們很容易想到的事物，以及毫不費力就在腦中出現的事物，被認為更有可能發生。這種結果便是所謂的「可得性偏誤」（availability bias）。當大灰狼攻擊可憐人類的生動畫面時常出現，我們就會高估這種事情在現實世界中發生的可能性。

可得性偏誤和投資有什麼關係？關於成功投資策略的故事不勝枚舉。你一定經常在財經媒體和商業雜誌上，讀到以〈我如何致富〉為標題的報導；也會在商學院聽到類似的故事，只是他們把故事稱為「案例」。這種故事通常只有一個主要投資者，他經由某項可能較為特殊的策略，比如購買特定類型資產、投資剛創業的公司，或者大買比特幣等方法，賺進非常多錢。我不記得看過任何投資指數型基金賺錢的故事，畢竟相較之下，那未免太過無聊。

即使故事是真的，這樣的敘述方式與教學法還是有兩個問題。第一，你聽到的案例顯然不具代表性。選擇這些故事是因為它們很精采，閱讀起來有意思，或是在課堂上討論很有趣。它們很像前文提到的情報或利基基金，你永遠不會看到和故事裡的人做相同的事、卻沒獲得同樣成功的人的故事。據我們所知，故事主角的成功可能純粹只是運氣好。了解他們採用的策略，可能和了解樂透得主圈選幸運數字的原則一樣，沒有任何意義。

其次，故事裡一旦出現特殊的投資策略，就會提高大眾的興趣。當它們在我們的腦海中頻繁且生動的出現時，往往會讓我們高估這種事情發生在自己身上的可能性，導致我們可能因此上當，允許自己嘗試那些特殊策略，從而犯下大錯。總而言之，你在財經媒體上讀到的故事，和你在商學院討論的案例，可能比垃圾更糟，它們可能會絆倒你，讓你損失慘重。完全忽略它們，才是上策。

為什麼我們的認知配置無法應對當前的金融環境？原因其實很明顯。我們的大腦雖然有進化，但基本上多少還是和沒有股票市場、非同質化代幣與網路詐騙的古老時代相去不遠。就大腦適應環境的程度而言，它們現在適應的環境根本早就不存在了。

因此，想要存錢或擺脫債務的人會面臨三重威脅：不夠理想的理財知識、詐騙與推銷員，以及並非設計來應對當前複雜金融環境的認知配置。但是，我要再度強調，我們並不是不能用自己的大腦來處理目前環境的金融問題。事實上，大腦具有高度適應性，只不過需要經過適當的訓練。第一件事便是明白，我們不能什麼都不做，就想在經濟上得到好結果。我們需要對自己的財務行為負責，並且發展可以做出正確選擇所需要的資源。