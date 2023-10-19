怎樣才算是好人？追求共善是社會全體責任

你願意為了拯救一條人命而放棄一百歐元嗎？也許你會覺得這個問題很奇怪。你會說：這還用說，我當然願意。可是真的是這樣嗎？舉例來說，你最近曾經為了拯救生命而捐過錢嗎？如果沒有，原因何在？

在生活中，我們時時面對著在道德上困難的決定。亦即我們是否願意放棄個人的利益，當我們可以替別人做點好事。我們的日常生活是個試煉，一再要求我們在是與非、善與惡、利他和利己之間作出抉擇。我們是否願意幫助他人、捐錢救助貧困的人、採取氣候友善行為、為人誠實、樂意合作？還是會選擇「比較省心省事」的作法，優先考慮自己的利益？

這種情形大家都不陌生：碰上下雨天，又要趕時間，這時候是要舒舒服服地開車進城，還是寧可選擇搭乘公車和地鐵，對氣候比較友善，但是麻煩一點？在超市購物時，是否選擇符合動物福利、但是價格較高的肉品？終於改用綠色能源了嗎？還是去養老院探望年邁的阿姨？是否熱心參與學校的家長會、社團活動或是社區的街頭聚會？老早就想申請的器官捐贈卡到底辦了沒有？我們不是打算要邀請鄰居來家裡吃飯嗎？我一定要去向邁爾先生道歉，之前的不愉快都只是誤會一場。一位同事今天另有要事，我是否願意為了給她方便而晚點下班？這樣做會很好心。搭公車該不該逃票？反正又沒有人檢查。我可以向保險公司隱瞞自己的過失嗎？大家不是都這麼做嗎？諸如此類的例子不勝枚舉。

我們心中的善念時時在和自利心態交戰。而我們經常會決定把自身的利益置於公共利益之上，雖然我們深信自己基本上是個正人君子（或者至少是想要這麼認為），也全都想要生活在一個更好的世界。的確：假如我們的行為更常考慮到其他人的需求，這不是很好嗎？肯定是的。那為什麼我們沒有這麼做呢？是什麼阻止了我們？世界為什麼像現在這樣充滿了傷痛、苦難和謊言？一言以蔽之：為什麼我們會覺得當個好人這麼難？而我們又能做些什麼，來幫助我們發揮心中的善念？這就是本書要探討的兩個核心問題。目的在於去了解是哪些機制妨礙了我們行善。為什麼我們經常無法做到自己認為正確的行為，而我們又能做些什麼來改變這種情況。

要作出正派而且正當的行為經常讓我們陷入天人交戰，這乃是人之常情。一來，我們身邊到處都是道德的絆腳石：因為我們遇到了誘使我們誤入歧途的情況，使我們違反了自己的道德觀，即使我們本來也許不想。二來，自私自利乃是人類天性的一部分。因為我們一直都是善與惡兩者兼具。善與惡都是我們所固有的，沒有誰的行為是一概正確或一概錯誤。世界並不是非黑即白，而是灰色的。是情境和人格的交互作用決定了我們的行為方式。

可是，為什麼同一個人會在某種情況下表現得正派而利他，在另一種情況下卻表現得自私自利？為什麼兩個人在同樣的處境下會有不同的行為？哪些情況誘使我們自私自利？世人在道德人格上的差異有多大？而道德人格又取決於什麼？

為什麼我們沒有能夠行善──釐清並且理解這一點不僅有助於我們彼此間的共同生活，最終也有助於共善（Gemeinwohl） *1。因為，所有重要的社會問題都牽涉到一個問題：我們能否擱置短視的私利，以及要如何做到這一點，不管我們想不想。氣候問題就是一個例子。唯有當我們願意改變自己的行為，急遽減少溫室氣體的排放，才有一線希望來拯救這個世界。另一個例子是援助社會上的弱勢。唯有當我們實現機會平等，尤其是接受教育和參與社會的公平機會，才能減少社會的分化，從而遏止民主制度的逐漸崩壞。全球性的不平等現象也是如此：唯有當我們願意付出一些財富，願意去分享，才能夠緩解由於飢餓、難以取得潔淨的飲用水、或是致命的疾病所帶來的苦難。

社會上的每一個人都肩負著對共善的責任，人人都應該要合作，即使需要付出成本和努力。不管是搭車不逃票、不要把垃圾棄置在森林裡，還是熱心參與社團活動、支持當地的慈善廚房、照顧難民或是社會弱勢兒童。在對抗疫情上也一樣，對抗疫情要看大家是否願意合作，接種疫苗，還是寧願搭便車坐享其成。社會不論大小，如果解決不了合作的問題，就注定要失敗，不管是在鄰里之間、在職場上、還是在國際合作這種大型舞台上。

要想改變我們的行為，就必須認清是什麼原因阻止了我們去做自己原本認為正確的事。本書就是要試圖釐清為什麼做個好人對我們來說這麼難，設法對這個問題有更深的理解。去探究我們的行為何以經常和我們的價值觀相抵觸，為什麼我們在日常生活中會敗給自己。

當個「好人」究竟是什麼意思呢？行為學者對此的理解為何？下文中所說的道德行為、親社會行為或是利他行為是什麼意思？即使是遠比我更聰明的人也無法以放諸四海皆準的方式來定義道德。而在具體的個別情況下，對於道德的定義永遠會眾說紛紜。儘管如此，在哲學與科學的辯論中還是形成了一份基本理解，一種最低限度的共識，這份共識也符合大多數宗教與文化中對於道德行為的概念。抽象地說，這份最低限度的共識是：不道德是指出於卑劣的動機而蓄意造成別人的痛苦或損害。這個定義對本書的目的來說很適用，因為它指的乃是行為，亦即著眼於作出一種行為的人，而不是去評判情境。根據這個定義，我們蓄意作出的行為乃是由於對他人的利益造成影響而有了道德上的意義。一種行為如果對他人產生正面的影響，就是符合道德的行為，例如協助盲人過馬路。相反地，會對他人產生負面影響的行為就是不道德的行為。例如，駕駛特別耗油的汽車，因而作出有害氣候的行為，或是欺騙保險公司，因而作出有損公共利益的行為。