輝達晶片禁銷陸AI股多殺多

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美國商務部頒布最新晶片禁令後，輝達（NVIDIA）18日上傳美國證交會8-K重大事項報告指出，確定A800、H800、L40、L40S、RTX4090等五款產品受到波及。

AI股市值蒸發逾4,000億

輝達表示新規定短期內不會影響財務表現，但將阻礙產品研發，連帶影響其他國家客戶。AI概念股18日多殺多，致台股帶量重挫201點收16,440點，同步摜破月線及半年線。權王台積電重挫11元、市值蒸發2,852億最為慘烈，廣達市值也銳減463億元，聯發科、世芯-KY、緯創、台達電等均減損百億元市值，合計整體AI概念股單日市值蒸發4,000億元以上，慘淪殺盤重心。

最引發市場關注的是最後一盤爆出538億元的大量，使成交量增至近五日最多的3,611億元，法人分析不僅與台指期結算有關，傳出美國資產管理公司WisdomTree進行一年一度的指數成分股調整，特別是旗下一檔新興市場高股息ETF成分股調整18日盤後生效，廣達、緯創、技嘉等多檔遭剔除也影響甚鉅。

外資、自營商18日分別調節86.17億元及76.86億元，投信亦擴大賣超29.21億元，創近三個月最多；八大公股行庫加碼33.96億元，連四日共狠砸94.11億元銀彈護盤。

天風國際證券分析師郭明錤表示，美國更新版禁令對超微、輝達、英特爾三大晶片巨頭的影響，輝達無疑有利空，不過，輝達已為美國可能禁止銷售L40S產品而擬定對策，最大輸家或是英特爾，因其Habana Gaudi 2產品主打中國市場與客戶。美股三大指數昨日低開，輝達續跌逾3％。

大摩重申 看好輝達後市

不過，摩根士丹利證券火速重申看好輝達後市，將其目標價由630美元小幅下修到600美元。彙整大摩、花旗環球、群益投顧等國內外法人看法，AI晶片禁令對台股有四好包括：一、輝達可能推出降規產品，ASIC設計服務業者中長期受惠CSP（雲端服務供應商）自研晶片趨勢。

二、禁令影響產品未採用台積電CoWoS先封裝，相關設備供應不受影響。

三、CoWoS產能舒緩，加速AI伺服器出貨，對ODM股有激勵行情，驅動伺服器解決方案超微17日收盤上漲2.35％，季線之上。

四、大陸CSP可能減少的投資本支出將由美系填補，台廠也勢必受惠。

對台股有三壞則包括：一、AI晶片禁令影響輝達營收約一成，AI伺服器供應鏈搶單將白熱化。

二、英特爾旗下Gaudi加速器在此次的禁令範圍內，股后世芯-KY短期略受影響，18日一度跌到2,395元，三天跌一成；不過花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀則認為，世芯-KY的爆發性訂單動能主要是來自亞馬遜為首的美系客戶，受影響有限。

三、國泰永續高股息、元大高股息、富邦特選高股息30等國內外知名ETF鑑於股價漲多不符合高股息條件，恐調降並減碼廣達、緯創、英業達、技嘉、光寶科等權重，高股息ETF調節持股壓力沉重。（相關新聞見A3）