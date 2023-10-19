陸Q3 GDP年增4.9% 遠優預期

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大陸近年各季GDP年增率走勢

受出口及消費好轉拉動，大陸國家統計局18日公布第三季GDP年增4.9％，大幅優於市場預期。統計局副局長盛來運表示，前三季GDP年增率已高於全年增長目標，第四季只要年增4.4％，就能實現全年5％的預期目標，且很有信心能夠實現。

前三季消費對經濟增長貢獻率83.2％，明顯提升，服務消費是重要組成部分，增速也比較快。

大陸第三季GDP成長率勝出市場平均預測的4.5％。儘管當季年增率因去年基期高的因素，較第二季成長6.3％回落，但第三季季增1.3％，高於第二季季增0.5％（修正後）增幅，亦高於市場預期的1％。

其中，消費表現最佳，9月社會消費品零售總額9月年增5.5％，優於預期的4.9％與前值，連續第兩個月回升。今年前9月，消費年增6.8％，其中，除汽車以外的消費品零售額年增7％。

9月規模以上工業增加值年增4.5％，月增0.36％，累計前9月工業增加價值年增4％。前9月全國固定資產投資年增3.1％，增速較前8月減緩0.1個百分點，其中，製造業投資成長6.2％，成長率較前8月加快0.3個百分點。

前9月，全國房地產開發投資降幅繼續擴大，較前8月擴大0.3個百分點至年減9.1％。

廣發證券郭磊認為，第三季GDP增速超預期，還有8～9月出口降幅收窄速度比想像快因素，從9月來看，工業增加值年增率持平，服務業、社零、投資、出口、房地產銷售均不同程度高於前值。9月經濟狀況好於8月。

經濟學人智庫經濟分析師徐天辰認為，大陸能夠實現全年保五的增長目標，這是新一屆政府建立公信力的需要。第三季的數據略高於經濟學人智庫的預期，全年目標應該可以安全實現。

此外，18日至少五家機構上調大陸今年GDP成長率。野村由4.8％上調至5.1％，並預計第四季經濟年增4.7％。摩通由5％上調至5.2％。花旗由5％上調至5.3％。