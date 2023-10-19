台灣今年經濟成長率 IMF降至0.8% 國發會仍堅信會保1

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IMF亞太地區經濟成長預測

國際貨幣基金組織（IMF）18日將台灣今年經濟成長預估下調1.3個百分點至0.8％，明年經濟成長預估為3％，較上次預估高出0.4個百分點。中國大陸今年經濟成長率預估為5％，明年估成長4.2％，低於4月時預估的5.2％與4.5％。

國發會18日表示，IMF的預測參考，主要是台灣出口嚴重衰退，加上地緣政治干擾經濟。目前全球經濟成長疲弱，雖抑制我國出口表現，但內需消費創新高，出口成長也在9月轉正，國發會主委龔明鑫才說，「有信心今年GDP一定會超過1％，約在1.5％上下，預估明年則在3％上下。」換言之，今年保1有信心。

龔明鑫日前表示，IMF過去對台灣經濟預測的確偏低，隨科技新品備貨旺季效應，以及產業鏈庫存去化告一段落，景氣落底訊號浮現，整體趨勢已經有好消息，有把握景氣燈號於第四季脫離藍燈。今年第四季出口也可望恢復正成長，增加經濟成長動能。

IMF18日發布最新亞太區《區域經濟展望》報告，將該地區2023年經濟成長預測維持在4.6％不變，並表示今年該區經濟活動可望貢獻約三分之二的全球增長。2024年成長率則從4月預估的4.4％下調至4.2％。儘管面臨全球需求放緩與貨幣政策緊縮的逆風挑戰，亞太地區依然是今年全球成長的主要引擎。

但亞太區明年經濟增長估放緩至4.2％，且中期經濟成長率恐進一步下滑至3.9％，後者為20年以來最疲弱增長（排除2020年），主因是中國結構性放緩與其他經濟體生產力成長減弱，對於該區經濟帶來壓力。該報告寫道：「中國復甦漸失動能，4～8月製造業採購經理人指數（PMI）陷入萎縮，房地產業也進一步惡化。」

日本今、明年經濟成長率預估2％與1％。印度今明年經濟皆估成長6.3％。新加坡今年經濟成長預測為1％，較上次下調0.5個百分點，明年成長率維持2.1％不變。韓國今年經濟成長估1.4％，較上次下調0.1個百分點，明年下修0.2個百分點至2.2％。