一帶一路2.0 大陸砸重金 推八項行動方案

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「一帶一路」國際合作高峰論壇18日上午在北京開幕，中國國家主席習近平提出八項行動方案，希望與各國共建「一帶一路2.0」版本，包括向中國國家開發銀行等增資共人民幣（下同）7,800億元，同時全面取消製造業領域外資准入限制措施等。

出席本次論壇的俄羅斯總統普丁18日演說時稱習近平為親愛的好友，盛讚「一帶一路」倡議是大勢所趨，也符合俄羅斯打造「北海航線」的理念。他表示，將邀請有興趣的國家共同參與該航線的發展計畫。

稍早傳出大陸今年6月已先後給予尚比亞、衣索比亞債務減免。習近平昨天強調，共建高品質的「一帶一路」倡議，在開展務實合作方面，中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3,500億元融資窗口，絲路基金將新增資金800億元，支持「一帶一路」項目。此外，中方將全面取消製造業領域外資准入限制措施，深入推進跨境服務貿易和投資高水平開放，擴大數位產品等市場准入，深入有關國企、數位經濟、智財權及政府採購等領域的改革。並創建絲路電商合作先行區，與更多國家簽署自由貿易協定、投資保護協定。

專家指出，根據「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）」，中國製造業已基本完全開放，但之前只是自貿區製造業負面清單清零，現在擴大到全國的外資准入負面清單，這是向外界釋放中國對外開放的大門會越開越大的信號。

習近平還指出，未來五年，中國貨物貿易、服務貿易進出口額可望累計逾32兆美元和5兆美元。資料顯示，自2013年到2022年，中國與帶路沿線國家貨物貿易額從1.04兆美元擴大到2.07兆美元，年均增長8％。