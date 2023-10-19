人民幣急彈＋央行出手 新台幣由貶轉升 終結連四貶

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美國總統拜登赴以色列讓市場吃定心丸，避險情緒降溫，美元指數應聲回落，非美幣別多帶量反彈，但台股18日大跌，拖累新台幣早盤一度重貶近1角，後因人民幣急彈領漲帶動，加上央行盤中積極調節，新台幣上演戲劇性豬羊變色、由貶轉升，終場收在32.29元兌1美元，小升0.5分，匯價終結連四貶，總成交量擴大至20.03億美元、逾三周最大量。

匯銀主管表示，台股隨台積電下殺，匯市早盤操作偏向匯出，拖累新台幣匯價開盤後重貶，一度貶值近1角，最低至32.377元，隨後因人民幣反彈帶動，加上央行早盤及尾盤均加強調節，力守匯價未貶破32.3元價位。

匯銀主管認為，大陸最新經濟數據亮眼，市場解讀復甦訊號浮現，「新台幣跟著人民幣走」，後續若人民幣續強，新台幣可望受連動逐步回升。

央行統計，美元指數回落0.19％，18日主要亞幣大致反彈，韓元強彈0.3％最強，其次為泰銖升0.19％、星幣及菲律賓披索各升0.07％、人民幣升0.05％、新台幣小升0.02％；相較下日圓在避險情緒降溫下，貶值0.11％。

匯銀主管認為，以巴衝突尚未落幕，預料匯市將先觀望，新台幣可能續往32.4元方向測試不變。短線可留意美國將公佈的初領失業金人數，及後續聯準會官員發言，氣氛仍是鷹鴿雜陳、模糊帶過，若有針對以巴衝突補充，市場動向將更明朗，匯市也可望有更清楚的方向。