金控中東曝險 約1.4兆元

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國內金控在中東部分國家曝險金額

第二季國內15家金控在中東國家曝險金額約新台幣1.4兆元，其中有近10％是對以色列曝險，對巴勒斯坦則是零曝險，而金控在中東曝險主要集中在阿拉伯聯合大公國、卡達、沙烏地阿拉伯等三地。

據金管會統計，至第二季底金控在中東國家曝險約1兆4,054億元，約占金控海外曝險26.19兆元5.37％，主要是金控旗下壽險業的投資，銀行放款較少。上半年金控對中東國家曝險金額增加近205億元，主要是對沙烏地、阿聯與以色列加碼，對卡達減碼較多。

其中最大曝險國為阿聯，占金控近4成的中東曝險，至第二季底曝險金額為5,556億元，上半年加碼約84億元，主要多是投資主權債券；其次的卡達至第二季底曝險約3,691億元，約占26％；第三是沙烏地曝險約3,322億元，約佔23％，上半年對沙烏地大舉加碼達175億元；以色列排第四，至第二季底曝險約1,369億元，占比10％，由於以色列是科技大國，金控今年對以也呈現加碼，上半年增加近34億元。

此外，投信業者表示，以色列股市在哈瑪斯攻擊隔日（9日）大跌5.58％，不過10日就上漲1.2％，之後表現貼近國際股市。衝突爆發時，確實有投資人關心新興市場基金，但連同投資歐非中東在內的40多檔新興股票市場基金，投資以國的部位非常小，基金淨值幾乎未受到以巴戰爭波及，亦未出現贖回潮。