台積法說 大摩3套劇本推演 押75％股漲

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外資對台積電法說情境分析

台積電法說19日登場，18日先遇到美國擴大AI禁令的消息面考驗，導致股價回跌。不過，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻從第四季財測角度出發，提出三種情境，研判台積電股價法說後有75％機率上揚，漲幅上看5％，可望在法說前最後時刻，重新燃起資金押寶熱情。

台積電法說前不僅眾說紛紜，外資對2024年資本支出預期南轅北轍，還遇到美國升級對大陸的AI晶片禁令，吹皺台股供應鏈春水，台積電在外資由買轉賣的驅動下，18日股價終場下挫2％，收540元。

詹家鴻認為，部分投資人確實持續擔憂全球總體經濟、大陸經濟、半導體產業下行循環等議題，論調也較悲觀，但是，大摩的觀點是，台積電挾GPU、特殊應用晶片（ASIC）等AI半導體強勁需求的推升，以及Android陣營智慧機系統級晶片（SoC）、PC CPU的急單帶動下，第四季營收財測很可能超越市場預期。

■本季財測有望迎U型復甦

摩根士丹利針對台積電第四季財測的三種情境分析中，以「營收季增10％、毛利率介於52％～54％」，且認為半導體產業循環出現好轉徵兆觀點，作為基本假設，發生的機率為三種情況中最高、達50％。若出現此一情境，意味產業觸底向上，毛利率趨穩，研判股價在法說會後可能會上漲2％。

樂觀情況是，第四季營收可能季增超過一成，而且毛利率區間上移至53％～55％，且台積電對半導體產業展望為看到強勁揚升勢頭，2024年上半年有望迎來U型復甦。這代表產業復甦循環的進度提前，加上毛利率超出預期，則台積電股價法說後有望大漲半根停板。

■強調正是加碼絕佳時機

相對地，悲觀情況是，台積電釋出目前看不到產業復甦跡象、明年上半年產能利用率依然偏低的看法，第四季財測為營收季增5％、單季毛利率區間51％～53％，顯示半導體產業下行循環時間延長，毛利率承壓，萬一如此，屆時台積電股價可能會下挫3％。樂觀情境與悲觀情境出現的機率各為25％。

詹家鴻強調，晶圓代工產能利用率削減已經引出下半年的庫存去化，部分晶片甚至出現缺貨，預期科技去通膨（價格彈性）加上AI半導體需求揚升的大趨勢，將會帶起邏輯半導體的下一波產業上升循環，現在正是加碼台積電絕佳時機。