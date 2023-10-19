打到中系中高階AI伺服器 台鏈留意

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美祭出AI晶片新禁令，意圖勒緊中系AI高效能運算晶片供給，NVIDIA上傳8-K重大事項報告，官方聲明，確定A800、H800、L40S、RTX4090名列禁售名單。法人表示，中長期將影響中系中高階AI伺服器及加速器進展，對中系中高階AI伺服器產生衝擊，相關供應鏈2024年成長力道待觀察。

多家伺服器代工廠針對單一客戶或單一產品，皆不予評論。法人認為，台AI伺服器主要ODM廠現階段出貨的主力產品多集中在H100系列，且以北美市場為大宗。包括獨供基板與輝達DGX平台之AI伺服器基板、主板到組裝的緯創，與已出貨HGX、MGX平台之AI伺服器的廣達，供貨皆以美系客戶為主，另如英業達、技嘉等台廠之AI伺服器產品，亦多出向北美、部分歐洲地區落地。

此外，美晶片禁令範圍擴大至RTX 4090高階顯示卡，位居全球前三大的華碩、微星及技嘉，未就單一產品予以回應。不過依目前顯卡市場主流產品來看，RTX 4060 Ti／4070 Ti系列為通路拉貨主力，RTX 4090系列在各市場的分銷配售比重皆低，業界多認為此禁銷限制對營運的影響很有限。

針對封測業來說，封測大廠力成則是指出，目前看來禁令針對中國的AI晶片，對市場影響而言，目前市場占比仍不高，預期在禁令影響下，中國未來也將逐步研發自有的AI晶片，該公司表示，目前在中國的營運及對NVIDIA相關的營運占比，公司目前著墨都不深，影響並不大，但預期NVIDIA相關供應鏈影響性會較明顯。封測產業龍頭日月光則是低調表示，對相關訊息仍在進一步研究、觀察中。

網通股智邦受到利空衝擊18日重挫近8％，光通訊家族股價強弱互現，法人指出，對網通廠而言，影響以英特爾用於AI和HPC的深度學習加速器Habana Gaudi 2為主，估對智邦營收影響在1至2％，對市場整體的網通產品交換器、寬頻等相關設備無影響，光通訊族群長線則略受影響。