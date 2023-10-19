黃仁勳旋風 為電動車站台

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引爆全球AI風潮的NVIDIA創辦人黃仁勳，18日特地返台參加在南港展覽館舉行的鴻海科技日，他不僅在白色電動車上簽名留念，還搭乘最新電動車Model B出場，帶起一波高潮。

黃仁勳這次返台行程相當低調，只有參加鴻海科技日一項公開活動，不過寧夏夜市、四平街等黃仁勳最愛的小吃街，這幾天仍然可以看到他穿著黑皮衣的身影，甚至還要幫全餐廳埋單。

黃仁勳參觀電動車時，在白色N7電動車引擎蓋上，寫下英文落款：「To Young And My Friends At Foxconn EVS! Beautiful And Amazing.」

接著，黃仁勳依舊穿著黑色皮衣，搭乘最新電動車Model B，和鴻海董事長劉揚偉一起出場，讓全場掀起一片歡呼。

黃仁勳笑稱，Model B電動車是非常漂亮的車子，也非常適合年輕情侶搭乘，「（情侶）就像是劉揚偉跟他一樣」。

劉揚偉表示，Model B是適合年輕情侶的電動車，鴻海的Model B堪稱是「Beauty and the Beast」！黃仁勳反問：「誰是Beauty？誰是Beast？」

近期鮮少露面的國巨董事長陳泰銘，18日也赴南港展覽館，參加鴻海科技日活動，就坐在前方貴賓席中，待滿整場。陳泰銘離去前，特別恭喜鴻海可以藉由科技日的活動，展現科技實力。

陳泰銘出席，讚科技進步

陳泰銘被問到這次來參加鴻海科技日有什麼心得時，他表示，今天有兩大主題，一個是電動車，鴻海科技日展現鴻海和台灣科技能力。另一個是邀請NVIDIA創辦人黃仁勳，表示台灣科技和進步都走在世界前端，替台灣開心，恭喜鴻海在這樣的日子可以展現科技實力。

陳泰銘指出，科技是很模糊的概念，但是成果展現出來，讓大家看到鴻海在這個領域中，看到未來很高的期待，恭喜鴻海。

談到黃仁勳，就不能不提AI，陳泰銘強調，國巨有AI零組件解決方案，提供很多客人，包括AI Component solution等應用零組件解決方案。