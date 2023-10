黃仁勳旋風 為電動車站台

引爆全球AI風潮的NVIDIA創辦人黃仁勳,18日特地返台參加在南港展覽館舉行的鴻海科技日,他不僅在白色電動車上簽名留念,還搭乘最新電動車Model B出場,帶起一波高潮。

黃仁勳這次返台行程相當低調,只有參加鴻海科技日一項公開活動,不過寧夏夜市、四平街等黃仁勳最愛的小吃街,這幾天仍然可以看到他穿著黑皮衣的身影,甚至還要幫全餐廳埋單。

黃仁勳參觀電動車時,在白色N7電動車引擎蓋上,寫下英文落款:「To Young And My Friends At Foxconn EVS! Beautiful And Amazing.」

接著,黃仁勳依舊穿著黑色皮衣,搭乘最新電動車Model B,和鴻海董事長劉揚偉一起出場,讓全場掀起一片歡呼。

黃仁勳笑稱,Model B電動車是非常漂亮的車子,也非常適合年輕情侶搭乘,「(情侶)就像是劉揚偉跟他一樣」。

劉揚偉表示,Model B是適合年輕情侶的電動車,鴻海的Model B堪稱是「Beauty and the Beast」!黃仁勳反問:「誰是Beauty?誰是Beast?」

近期鮮少露面的國巨董事長陳泰銘,18日也赴南港展覽館,參加鴻海科技日活動,就坐在前方貴賓席中,待滿整場。陳泰銘離去前,特別恭喜鴻海可以藉由科技日的活動,展現科技實力。

陳泰銘出席,讚科技進步

陳泰銘被問到這次來參加鴻海科技日有什麼心得時,他表示,今天有兩大主題,一個是電動車,鴻海科技日展現鴻海和台灣科技能力。另一個是邀請NVIDIA創辦人黃仁勳,表示台灣科技和進步都走在世界前端,替台灣開心,恭喜鴻海在這樣的日子可以展現科技實力。

陳泰銘指出,科技是很模糊的概念,但是成果展現出來,讓大家看到鴻海在這個領域中,看到未來很高的期待,恭喜鴻海。

談到黃仁勳,就不能不提AI,陳泰銘強調,國巨有AI零組件解決方案,提供很多客人,包括AI Component solution等應用零組件解決方案。