ASML看淡明年 市場失望

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半導體製造設備商艾司摩爾（ASML）18日公布上季財報，儘管獲利優預期，重申今年營收預期成長3成，但由於客戶保留現金、下單謹慎，使得該公司預料2024年銷售額將呈現持平。

鑑於艾司摩爾前景保守、訂單銳減，加上地緣政治風險升溫，18日股價重挫4.6％至546.5歐元。

針對財報公布前，美政府17日宣布擴大對先進人工智慧（AI）晶片輸出中國的禁令，艾司摩爾表示，新規定料僅會適用於少數生產先進半導體的中國晶片製造商，可能會在中長期內影響系統銷售的地區分布，但對2023年財務表現、以及2025年和2030年的長期展望都不會有實質影響。

身為歐洲最大科技廠的艾司摩爾第三季（7到9月）獲利年增11％至19億歐元（約20.1億美元），並超越分析師預估的18.1億歐元。營收年增15.5％至66.7億歐元，毛利率為51.9％。

值得注意的是上季訂單僅26億歐元（其中先進的EUV設備訂單為5億歐元），遠遜於傑富瑞（Jefferies）預估的45億歐元。此外，艾司摩爾對明年的保守看法也令市場失望。分析師原估2024年銷售額將由今年預計的272億歐元增長至285億歐元。

艾司摩爾執行長溫彼得（Peter Wennink）表示，「半導體產業目前面臨週期的底部，我們客戶預期今年底以前有望出現翻轉的轉捩點。」但他亦說：「客戶對需求復甦力道依舊感到不確定…我們預期2024年會是過渡的一年。」

財務長達森（Roger Dassen）指出，客戶對「現金、資本支出計畫非常謹慎，以致於他們下單也非常謹慎」。

他提到，艾司摩爾仍有約350億歐元的未出貨訂單，預計度過不明朗的2024年後，隨著客戶在亞洲、美國和歐洲擴產，公司將迎向強勁的2025年。展望第四季，艾司摩爾預估營收約67億到71億歐元，毛利率約50～51％。