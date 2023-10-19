台灣大 成立五大黑科技平台

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣大首開電信業先例，首屆「硬科技日」18日登場，並宣布成立五大黑科技平台，台灣大總經理林之晨透露，至少會有三個平台業務，未來2～3年內有有機會獨立出來成立子公司。

5G、AI、物聯網高速發展，軟體實力賦能企業未來10年加速成長，台灣大針對生成式AI、資訊安全、企業協作三大構面打造五大黑科技平台，包括一站式AIaaS （AI-as-a-Service）平台AI 2.0 Solution Suite，通信安全整合服務（安心Call）、台灣大哥大身份驗證服務（KYC by Taiwan Mobile）、反詐戰警、「M+ Meet」視訊會議系統。

林之晨表示，台灣大現有研發人員約600～700人，合併台灣之星之後的1～2年內，將擴大到破千人的研發團隊規模，尚不包括momo富邦媒的研發人員。

五大黑科技平台未來也有獨立成立公司規畫，林之晨說，五大平台都是過去1～2年有些已開始銷售產品，有些將包裝為標準化產品或與第三方夥伴合作，提供企業解決方案，未來2～3年內都很有可能獨立出來成立公司。

另外，台灣大致力IT人才培育，2022年共投入了67.7億元，推動多項人才創新專案，今年更規畫於年底向國發會、教育部提案推動2+2計畫，招募東南亞大學生來台攻讀碩士，並留在台灣企業工作，培育全球IT人才。

台灣大資訊長蔡祈岩推估全台IT人才缺口約10多萬人，近年特別在AI人工智慧的data科學家及工程師、資安工程師及管理師需求大增，而長期短缺的則是前端工程師及Android iOS 人才。

軟體就是戰力，蔡祈岩說，台灣大規畫「2+2計畫」，招募東南亞大學畢業生來台攻讀碩士學位，將原本並不是資訊背景的大學生，變成IT高手並且一畢業就在台灣企業工作，「2+2計畫」規畫年底向國發會、教育部提案，明年九月進行招生。

台灣大已攜手AppWorks School，成立電信業界第一個全額補助，且保障就業的「攻城精英就業保證班」，另「科技大神培育實習計畫」，將徵才觸角伸向全球，每年提供約100名的學生實習機會。