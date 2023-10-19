碳有價化 碳權交易年底上路

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臺灣證券交易所兼臺灣碳權交易所董事長林修銘18日指出，目前正與國際相關機構進行開戶手續、交易標的物協商中，目標年底可完成，行政院政委張子敬也呼應，年底碳權交易上路後，將進入碳有價化時代。

有關開放交易國外碳權交易標的物、投資人資格及交易時間等交易相關方案，碳交所已呈送主管機關環境部。碳交所指出，待環境部核定下來後，預計11月中旬會對外公布所有細節，目標是今年12月下旬正式開放交易。

據悉，未來碳權交易時間會比股市稍長一些，開盤原則與股市一樣早上9時開始，但收盤時間市場研判應會到下午2時或2時30分；至於投資人資格，只限於法人，有關投資人交易開戶可直接上網開戶。

為培育具有國際認證的專業人才，臺灣碳權交易所（TCX）與英國標準協會（BSI）18日簽署合作備忘錄（MOU），由林修銘與BSI東北亞區總經理蒲樹盛共同簽署。

林修銘致詞時指出，面對歐美碳關稅及國際供應鏈減碳壓力，以及「氣候變遷因應法」相關子法陸續公布，排碳有價的時代已然到來，企業未來勢必將面臨更多挑戰及壓力，而碳管理的專業人才，將是產業維持競爭力不可或缺的關鍵。

林修銘表示，2050淨零排放是全世界的目標，也是臺灣的目標。未來，碳交所將持續積極在淨零發展策略及知識普及等面向發揮關鍵作用，串接國際碳市場資源，加強國際間連結合作，以提升臺灣永續競爭力及國際地位，助力企業迎戰淨零永續時代所帶來的競爭與挑戰，為臺灣市場建構更永續堅韌的綠色生態圈。

張子敬致詞時也強調，因應2050年淨零碳排，目前正進行碳訂價，未來對碳排也將收碳費，接下來年底國外碳權交易上路後，將有減碳額度的交易，碳的有價化可望因而向前邁進一大步；但也提醒未來要注意交易品質及漂綠等問題，因此，與BSI簽署合作備忘錄，將進行專業人才培育。