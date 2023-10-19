電池事業邁大步！台塑集團 明年7月產出首顆電芯

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台塑集團新能源布局多方開花。台塑新智能今年首度參加台灣國際智慧能源週，展示One for All高效鋰鐵電池及積木型家用儲能系統。台塑新智能董事長王瑞瑜宣布，彰濱電芯廠主體廠房施工進度已逾50％，關鍵製程設備也將製作完成，明年7月將自力產出第一顆本土電芯，象徵台灣電池產業鏈完整國產化，成為儲能系統、電動車等新能源領域的重要發展動能。

她也表示，考量材料回收年處理量2,000～3,000噸才有國際競爭，台塑新智能還希望再取得10公頃彰濱土地，增設電池回收廠等綠能相關產能。

此外，瞄準綠能活絡開展商機，台塑也宣布與旭東環保共同展出離岸太陽能浮力系統，建構台灣自有設計100MW大型案場，10月會把模組開出來，預計2025年正式啟用，擴大搶進綠能應用。

台塑董事長林健男表示，旭東環保自行開發離岸太陽能浮動系統，除採用台塑高強度原料之外，也使用台塑-福欣最新研發之446高抗蝕不鏽鋼。近年推展染料敏化電池（簡稱染敏電池DSC）應用耕耘也漸收成效。與傳統矽晶太陽能不同，染敏電池的最大優勢在於室內光線等弱光環境下仍可發電，且電池的轉換效率不易受光照角度影響。

台塑新智能首度展現國產電芯、固態電池、各式儲能系統產品，再到微藻碳捕捉、電池回收等綠色循環技術，從源頭製造、市場應用至末端回收，建立完整的新能源生態圈。全固態電池預計四年內量產化，安全度更勝現有鋰鐵電池，能量密度多五成以上；跟鋰三元、磷酸鋰鐵電池相比，能量密度也多五成以上。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，開發之One for All高效鋰鐵電池，利用同一套電池模組即可搭載於各種設備或場域，包括電動車、工商業及家用儲能系統、不斷電系統等，已接獲車用及商用訂單，此套電池未來將在彰濱電芯廠製造，落實國產化目標。

此外，台塑新智能積木型家用儲能系統可根據個人用電需求組合產品容量，分別有「輕巧型」6.8度電、「標準型」13.6度電，預計11月透過經銷商上市銷售，搶進家用商機。台灣家庭日均用電約11度，若遇停電意外，可確保電器運作不受影響，並搭配台電「時間電價」於離峰存電、尖峰放電，估約年省上萬元電費，期待未來三至五年內能有5％～10％家庭開始用家用儲能。