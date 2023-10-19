智慧能源週、淨零永續展聯袂登場

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史上規模最大智慧能源週、淨零永續展18日起同步開展，主辦單位外貿協會董事長黃志芳指出，今年共有來自13國、350家業者共1,275個攤位展出，攤位數較去年增長28％，今年以打造亞洲最具指標性的綠能及永續展會平台為主軸，預計將進行逾70場次買主洽談，有望促成商機較去年成長20％。

行政院副院長鄭文燦在開幕致詞表示，在2050淨零排放目標下，2026～2030年為綠能減碳重要關鍵期，其中包括因應歐盟CBAM、美國碳稅等政策標準，政府對用電、碳排大戶等500多家業者進行碳盤查，並祭出碳交易、碳費處理等規範，環境部近期亦研擬國內每噸碳費收取320元，預計明年實施到。

此外，各公協會設置綠能轉型部門，國內宣示RE100的企業有31家，他說「不只台積電要買綠電」，是大家都需要，政府兩大目標就是讓綠電「極大化、可負擔化」，其中2023年綠能設置量已達16.7GW，太陽光電於蔡英文總統執政後成長9倍，風電近期更是從無到有達到高峰。

鄭文燦強調，業界認為綠能很貴，但以目前電價每度3.1元、綠電每度4.6元，沒有很貴，主要是台電採低價電必須承擔不少後續虧損，政府今明年編列補助就達3,000億元，台灣2025年再生能源裝置的規劃容量達29.4GW，近年能源上下游產業、金融投資與跨國的合作持續展開，期許與業者共同努力。

今年智慧能源週、淨零永續首度同步登場，集結聯合再生能源、元晶太陽能、力暘能源、茂迪、友達光電、台達電子、士林電機、華城電機、台泥儲能、台塑新智能等指標企業參展；其中，台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，推出全球首創超高性能混凝土UHPC儲能櫃EnergyArk，而台塑新智能與旭東環保共同展出離岸太陽能浮力系統等，更有「綠色金融館」從金融角度出發，給予企業綠色轉型奧援，包括融資、稅務計算等問題，提供一站購足的綠色能產管理及淨零解決方案展示平台。

黃志芳強調，台灣具有強大資通訊半導體技術，新能源管理需要AI人工智慧、IoT題材，台灣兼具儲能、太陽能、氫能等優勢，且歐盟CBAM即將於10月上路，政府亦成立碳權交易所，今年展場將提供有關碳盤查、碳交易、綠能解決方案等顧問諮詢，助攻企業綠色轉型一起邁向淨零。