台塑內湖新總部 正式啟用

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台塑企業自9月19日起展開為期一個月、兩階段的內湖新總部搬遷大作戰，預計19日搬遷完畢，20日全員於內湖大樓辦公。據了解，這次搬家涉及4,600名員工，目前第二階段核心高層及幕僚也於本周陸續展開新辦公生活。

其中最特別的是，台塑招待所將一改過往神秘形象，進駐內湖A5棟2樓，並將正式對外營業，預計下周起推出中午便當製作服務，對外販售。

此外，為分享集團長期耕耘的健康、蔬果事業成果，台塑企業旗下的台塑生醫、長庚生技以及耕耘農場蔬果的台塑環保，也都將在內湖新總部的A1棟1樓，設立門市，台塑生醫還計畫於中午時段，推出健康養生便當販售，一改集團刻板製造形象，以更活潑、靈活面貌，貼近終端消費大眾。

台塑企業內湖新總部搬遷計畫即將執行完畢，台塑總管理處發布「企業內湖大樓配置及路線公告」，10月20日起全員在內湖大樓辦公；台塑企業總管理處安排在A5棟，總管理處3～13樓、河靜鋼鐵8樓、招待所2樓，至於最高樓層14樓更是台塑總裁王文淵，及王瑞華、王文潮、王瑞瑜等常委的管理中心辦公室。

據悉，台塑企業員工已於本周陸續展開新辦公生活，因對區域不熟悉，多較往常提早半小時出門，持續各自探索自身最佳通勤路徑。

台塑企業表示，除排定上午8時、8時半及9時等三時段的彈性上班機制，讓員工自行選擇到班時間，台塑總管理處也安排鄰近捷運站地標，安排接駁專車，方便員工上班通勤。

此外，原先支援員工遲到所給予的一小時請假規則更改以半小時為單位，好方便員工舒緩遲到壓力的因應策略。至於通勤接駁專車也計畫增加下班時段出動服務。