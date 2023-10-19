台北住宅連三漲 大樓飆新高價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

政策打房不手軟，但房價依然鐵板一塊、不跌反漲。台北市地政局18日出爐的「9月動態月報」指出，北市6月住宅價格指數達115.39，已連續三個月上漲，每戶平均總價1,828萬元、每坪均價58.22萬元，其中大樓價格已飆出史上新高，每戶平均總價達2,514萬元，月漲0.24％、年漲1.76％。

北市地政局18日公布今年6月實價登錄交易資訊，顯示6月全台北市大樓價格持續走升；至於公寓、小宅價格僅分別比5月微跌0.29％、0.17％

地政局指出，6月全市住宅價格指數115.39，較5月上升0.03％，較去年同期上升0.9％，且連續三個月攀升；標準住宅總價1,828萬元、單價每坪58.22萬元。

其中大樓的6月住宅價格指數為120.30，較5月上升0.24％；公寓的6月住宅指數為110.19，月降0.29％；小宅的6月住宅指數為109.10，月降0.17％。

觀察全市、大樓、公寓及小宅的住宅指數趨勢，全市月、季線上漲，半年線仍下跌；大樓表現最強，小宅最弱。

在交易量方面，6月全台北市實價登錄資訊的交易量共830件，月減54件、減幅6.11％，年增749件、增幅10.81％；交易總額243.46億元，月增28.38億元、增幅13.2％，年增27.09％。

在各行政區表現方面，6月交易量有四區增加、一區持平、七區減少，增幅前三名分別為信義、士林、松山區，分別較5月增加31.15％、23.4％、5.8％；減幅最大為文山區，較5月減少45.92％。

各行政區交易總額前三名依序為中山區49.9億元、中正區26.66億元及內湖區25.97億元；總額最少的是大同區，僅8.84億元，總額最高的中山區與最低的大同區差約4.64倍。

至於交易總額增幅最大為中山區，月增100％；減幅最大為文山區，月減38.78％。